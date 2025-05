2025: Fiat vende 43 mil carros a mais que a VW e segue líder Forem mais de 153,4 mil unidades entre janeiro e abril deste ano Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 08/05/2025 - 16h15 (Atualizado em 08/05/2025 - 16h15 ) twitter

Fiat Strada Fiat/Divulgação

A Fiat segue líder no mercado brasileiro neste ano com destaque para os volumes de venda da Strada, Argo, Toro e Mobi. Em quatro meses a marca do grupo Stellantis vendeu 153.480 unidades. Além disso, a Fiat fechou os quatro primeiros meses de 2025 com 21,4% de participação de mercado. Logo atrás ficou a Volkswagen com 111.126 unidades negociadas. Fecha o pódio a General Motors em um volume bem menor com 76.326 unidades licenciadas.

Fiat/Divulgação

Com 58.487 unidades comercializadas, a Toyota ficou na quarta posição o que foi suficiente para superar a Hyundai com 51.094 unidades. A sexta posição ficou com a Renault com 39.455 unidades negociadas. A Jeep, outra marca da Stellantis, assim como a Fiat, ficou na sétima posição com 35.872 unidades emplacadas com seus SUVs.

Fiat/Divulgação

A Honda, que teve 32.244 unidades vendidas, ficou na oitava colocação no mercado nacional. Logo atrás ficou a BYD com 30.156 unidades emplacadas se destacando por seu volume de modelos importados. Fecha o top 10 a Nissan com 24.751 unidades comercializadas. Os dados são da Fenabrave.

Números da Fiat

A Fiat Strada foi o modelo da marca mais vendido no Brasil com 39.356 unidades emplacadas de janeiro até abril, conquistando 5,55% de participação de mercado. Todavia, apenas no mês passado a picape, que teve 10.076 mil unidades contabilizadas, não superou o Volkswagen Polo com 10.932 unidades comercializadas.

Fiat/Divulgação O Mecanico

Já o Argo foi o terceiro modelo mais vendido no acumulado deste ano com 28.169 unidades emplacadas e 3,9% de participação de mercado, e o Mobi ficou na sétima posição, com 20.425 carros vendidos e 2,8% de participação de mercado. Os modelos Pulse e Fastback equipados com motor Turbo 200 Hybrid venderam 3.933 unidades no mês passado.

Fotos: Fiat/Divulgação Fotos: Fiat/Divulgação

No último mês, a Fiat liderou o mercado com 21,7% de participação e 42.900 unidades vendidas. A marca também ocupou a primeira posição em três segmentos, sendo picapes com 15.647 unidades vendidas e 40,8% de participação, hatchs com 14.616 unidades emplacadas e 29,8% de participação e, por fim, vans com 2.701 emplacamentos e 38,2% de participação.

