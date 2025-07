Ford vai vender Mustang Dark Horse no Brasil Versão esportiva supera os 500cv mas preço e detalhes não foram divulgados Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/07/2025 - 19h47 (Atualizado em 11/07/2025 - 19h55 ) twitter

Ford Mustang Dark Horse Vitor Lima 11.07.2025

O Ford Mustang Dark Horse será vendido na América do Sul incluindo o Brasil ainda este ano. A versão mais potente do V8 Coyote.

Ford Mustang Dark Horse Ford/Divulgação

Os dados técnicos não foram divulgados mas a Ford assim confirma mais uma série do clássico Mustang para o Brasil

Ford Mustang Dark Horse Ford/Divulgação

O anúncio foi feito hoje Autódromo de Interlagos, em São Paulo durante os treinos livres das 6 Horas de São Paulo, prova do Campeonato Mundial de Endurance (WEC). O Mustang também fará parte do grid.

‌



Ford Mustang Dark Horse Ford/Divulgação

Nos Estados Unidos o Mustang Dar Horse tem 507cv conectado ao tradicional câmbio de dez velocidades.

Ford Mustang Dark Horse Vitor Lima 11.07.2025

O design do Dark Horse também é diferente do GT e das versões já vendidas aqui.

‌



Ford Mustang Dark Horse Ford/Divulgação

O perfil do Dark Horse como o nome sugere traz elementos escurecidos nos faróis e na grade, assim como entradas amplas de ar no capô, aerofólio traseiro e detalhes aerodinâmicos aprimorados em túnel de vento.

‌



Ford Mustang Dark Horse Ford/Divulgação

A Ford ainda não divulgou os preços do Dark Horse no Brasil mas ele integra uma estratégia de lançamento do carro em vários países da região.

Ford Mustang Dark Horse Vitor Lima 11.07.2025

OBRIGADO FORD! Mustang GT com câmbio Manual estreia mas VEJA O PREÇO!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.