GM confirma novos Onix e Tracker híbridos 48V na América do Sul Fabio Rua, vice presidente da GM, confirma cinco novidades nos próximos meses mas híbridos ficam para 2026 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/06/2025 - 21h14 (Atualizado em 09/06/2025 - 21h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Placa Verde/Reprodução

A General Motors confirmou hoje em um encontro com a imprensa especializada em Detroit, nos Estados Unidos, que irá lançar os novos Onix, Onix Plus e Tracker híbridos 48V e confirmou a chegada dos elétricos Spark EUV e Captiva importados da China. Mencionando a competição com marcas chinesas, a General Motors disse estar investindo na manufatura e na renovação de produtos. Parte desse investimento dará origem a nova geração de compactos Onix hatch, Onix Plus (sedã) e Tracker bem como os novos elétricos.

Placa Verde/Reprodução

“Estes competidores, estas empresas novas que chegam com competitividade, com carros modernos, carros conectados. Aprendemos muito com concorrentes hoje e no passado como foi nos anos 1980 com as marcas japonesas. Foram momentos de competição e superação. Entregamos carros que nossos consumidores esperam” destacou Fabio Rua, vice Presidente da General Motors para a América do Sul.

Placa Verde/Reprodução

O investimento anunciado pela GM no Brasil fica na ordem dos R$ 7 bilhões sendo R$ 5,5 bilhões apenas nas unidades paulistas.

‌



Carros híbridos em 2026 Fabio Rua também destacou que a General Motors está desenvolvendo novos carros híbridos que serão feitos na região. “Recentemente incorporamos a híbridização na cabeça nos nossos engenheiros. Faremos esses carros no Brasil. (…) Vamos oferecer todos os carros que nossos clientes entendem como importantes e que fazem sentido para o gosto e para o bolso”, disse o executivo.

Chevrolet/Divulgação

Em primeira mão, o R7 apurou que o Onix e o Tracker receberão sistema híbrido 48V e não 12V como os modelos Fiat.

‌



Marcos Camargo Jr 09.06.2025

A GM irá revelar ainda em junho as primeiras novidades dessa nova fase. O R7-Autos Carros vem destacando alguns flagras de modelos como Onix e Tracker que ganham novidades como sistema de injeção direta de combustível e devem receber em um segundo momento o sistema híbrido leve.

GM/Reprodução

GM vai mostrar tecnologia em Detroit Berço das marcas norteamericanas, a Chevrolet está promovendo nesta semana um evento de tecnologia dos seus melhores veículos que não necessariamente serão vendidos na América do Sul.

‌



Chevrolet/Divulgação

Os jornalistas irão conhecer os novos Cadillac Liriq, Vistiq, Cestiq e o novo Escalade elétrico. Da linha serão mostrados o Chevrolet Equinox EV RS e Corvette E-Ray além do GMC Sierra e Hummer EV elétricos.

Cadillac/Reprodução Cadillac/Reprodução

Todos os carros da lista são equipados com sistema autônomo Super Cruise. “Estamos trabalhando para que alguns destes veículos sejam vendidos na América do Sul. Em breve teremos novidades”, disse o executivo.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.