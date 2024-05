Alto contraste

A+

A-

Honda HR-V vai mudar de visual: veja os detalhes

A Honda acaba de registrar uma mudança visual na linha HR-V. Com pouco mais de 2 anos de mercado nesta geração, a Honda desta vez se adiantou e já iniciou o registro das novas peças no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O visual confere uma mudança na grade “a la Fiat Pulse” com uma moldura superior e com novo formato, além de novas lanternas, para-choque dianteiro e outros detalhes.

Honda HR-V vai mudar de visual: veja os detalhes (INPI/Reprodução)

Uma mudança importante é a grade inferior de linhas únicas que deixa o carro com aspecto mais moderno. Mas isso significa que a Honda vai fazer um facelift do HR-V agora? Não. Isso pode levar bastante tempo, mas, de fato, registrar peças novas baseadas em um carro inclusive já produzido aqui é um sinal.

Honda HR-V vai mudar de visual: veja os detalhes (INPI/Reprodução)

O leitor vai notar que o nome do carro aparece como “Vezel”, que é o nome do nosso HR-V em alguns países. Vale lembrar que a Honda anunciou um plano de investimento de R$ 4,2 bilhões no país para introduzir o sistema híbrido e outras novidades. Esse sistema híbrido está confirmado para o WR-V, mas certamente o HR-V em algum momento também receberá motor híbrido. Fora do Brasil, o HR-V já conta com essa opção. Por aqui, vamos esperar por um tempo.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.