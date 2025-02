Honda lança primeiro SUV elétrico na China Ye S7 será o primeiro de seis lançamentos para o mercado chinês Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/02/2025 - 12h00 (Atualizado em 18/02/2025 - 12h00 ) twitter

CarNewsChina/Reprodução

A China está começando a fase de lançamento do seu primeiro veículo elétrico no mercado chinês. Sob a marca Ye o S7 será o primeiro modelo a chegar ao mercado mas não “sozinho” e sim pelas mãos da Dongfeng e GAC. O Ye marca a estreia da submarca da Honda que também terá sua própria variação do S7 sob a marca japonesa em breve. Até o próximo ano mais cinco produtos da marca Ye serão lançados.

CarNewsChina/Reprodução

O Ye S7 é fabricado sobre a plataforma W e mede 4,75m de comprimento, 1,93m de largura e 1,62m de altura com 2,93m de entre eixos pesando 2.305kg.

CarNewsChina/Reprodução

O SUV médio tem bateria de 89,9kwh de níquel, manganês e cobalto (Nmc) da CATL que oferece até 620km de autonomia no ciclo chinês CLTC. O S7 vem com dois motores elétricos com 150 e outro com 200kw o que rende uma potência combinada de 469cv com velocidade máxima limitada a 180km/h. Uma variante elétrica com um motor e cerca de 260cv será lançada posteriormente.

CarNewsChina/Reprodução

Uma das novidades do Ye S7 está no sistema de condução autônoma Huawei’s Qiankun ADS, fabricado pela famosa marca de tecnologia em cooperação com a Honda e a joint-venture Dongfeng e GAC. A Ye disse que a engenharia do sistema é mais avançada que o pacote Honda Sensing 360+ que em si é mais sensível do que aquele oferecido, por exemplo nos carros brasileiros.

CarNewsChina/Reprodução

Entre os features do S7 estão retrovisores digitais, telas de alta resolução entre outros detalhes tecnológios para conquistar o consumidor mais jovem. O pacote da Huawei deverá estrear em breve em outros carros da Dongfeng, Changan, GAC, BAIC, Seres, Chery e da própria JAC.

CarNewsChina/Reprodução

A Honda Ye chamou a fase de “pré venda” mas ainda não anunciou os preços. Certamente o SUV ficará posicionado em preço abaixo do e:NS1 que está precificado entre US$ 24 (R$ 140 mil) e US$ 31 mil (R$ 180 mil). O S7 terá preço ao redor de US$ 27,6 mil cerca de R$ 160 mil em valores convertidos. Na China o Ye S7 irá concorrer com veículos como Tesla Model Y, Xpeng G6, Xiaomi YU7 e Nio ES6 que são posicionados como modelos premium de motorização elétrica.

