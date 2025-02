SUV da Xiami terá até 760km de autonomia com uma carga YU7 deve chegar até junho e irá fortalecer as vendas do grupo que já tem 216 concessionárias na China Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/02/2025 - 12h00 (Atualizado em 03/02/2025 - 12h00 ) twitter

CarNewsChina/Reprodução

Os primeiros testes de consumo do Xiaomi YU7, seu novo SUV, revelam que a novidade poderá ter uma autonomia surpreendente e ainda superior ao sedã SU7. Esperado para o mês de junho, a estreia do YU7 deve ocorrer primeiro no Salão de Shangai.

CarNewsChina/Reprodução

O YU7 será um forte concorrente para o Tesla Model Y Juniper, e deverá ter versões com tração traseira e integral com preços iniciais a partir de U$ 34 mil, cerca de R$ 200 mil em valores convertidos.

CarNewsChina/Reprodução

Seguindo a fórmula do SU7 o SUV da Xiaomi terá opção com motor de 295cv traseiro ou integral com 386cv alimentado por baterias de lítio. E os primeiros testes de autonomia homologados no Ministério da Informação da China apontam que o YU7 terá autonomia de 750, 760 e 670km o que corresponde a um consumo de 14,9kwh por 100km na melhor das hipóteses. A velocidade máxima é de 253km/h.

E esse consumo corresponde ao modelo com tração integral enquanto a versão com tração traseira não teve os dados anunciados. Dados de registro mostram que o YU7 terá 4,99m de comprimento, 1,99m de largura, 1,60m de altura e entre eixo de 3 metros. Inicialmente o SU7 terá três versões mas ainda faltam muitas informações a respeito dos dados técnicos da novidade.

CarNewsChina/Reprodução

Atualmente a Xiaomi tem 216 concessionárias ou lojas na China cobrindo 64 cidades. O foco da Xiaomi em 2025 é alcançar 300 mil unidades entregues já contando com a demanda do YU7.

