Lavar o carro em casa? Veja os erros mais comuns que podem custar caro

Lavar o carro em casa significa economizar bastante, mas é preciso tomar alguns cuidados. Atualmente o serviço de um lava-rápido pode custar até R$ 60 em uma lavagem comum nas grandes cidades, mas é possível - com técnica e tempo - fazer isso na garagem de casa.

A princípio todo mundo sabe lavar um carro. Água, sabão, esponja e um pano seco bastam para deixar o carro brilhando como novo. Mas não é bem assim. E não estamos falando de técnicas mirabolantes, mas sim dos cuidados que todos devem ter ao lavar o carro em casa.

Veja o que você deve evitar ao lavar o veículo na sua própria garagem

Lavar o carro sob o sol: esse é o erro mais comum a incidência dos raios solares ajudam a manchar o carro e a pintura quando em contato com o sabão e a água. Lavar o carro, seja a seco, seja com água ou mesmo com baldes para quem não tem uma mangueira acessível jamais deve ser algo feito sob o sol.

Lavar o carro com produtos de limpeza doméstica: esse erro também é comum. Infelizmente muitas pessoas usam itens como sabão em pó, removedor, e até hidratante de pele nos bancos em couro. É um grande erro. Existem muitos produtos desenvolvidos e testados para uso na superfície do automóvel. O ideal é usar desde o sabão automotivo ao pneu pretinho os produtos certos para automóveis.

Lavar o carro de baixo para cima: o ideal é sempre lavar o carro de cima para baixo. Jogar água começando pelo teto vidros e pelas laterais. Depois jogar água na parte inferior e por último pneus e rodas. Ao ensaboar é preciso começar pelo teto e pelos vidros e depois pelas portas e capô deixando as rodas e pneus por último quando a esponja já terá sujeira impregnada.

Deixar os vidros sujos: nem é preciso utilizar um limpa-vidros ou álcool. Para limpar os vidros basta um pano úmido e outro seco bem limpo. Eventualmente pode-se usar um pano úmido com um pouco de álcool e outro pano seco para a limpeza. Jamais deixe o sabão secar sobre o vidro.

Usar apenas um pano seco e grosso: antigamente era comum o uso de uma flanela ou então de um pano de prato para secar o veículo. Hoje, o mais indicado é secar o carro usando um pano de microfibra. Há alguns anos a microfibra era um produto caro e de difícil acesso, mas atualmente é possível encontrar panos de microfibra em qualquer supermercado. Este pano deve estar seco e limpo para uma secagem perfeita. Quanto maior melhor.

Deixar de encerar: muita gente acha que basta água e sabão para que o carro fique limpo e protegido. O ideal é ao menos uma vez por mês fazer o enceramento com produto a base de água, esfregando com uma esponja e removendo com microfibra. O brilho ajuda a proteger o verniz e a pintura e melhoram o aspecto do carro, facilitando até mesmo o trabalho na próxima lavagem.

