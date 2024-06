Mais vendidos: Hb20, Polo e Onix aceleram nas vendas e Strada perde

Alto contraste

A+

A-

Hyundai HB20 2023 Honda/Divulgação

O mercado de carros novos segue acelerando no país mas os fatores que compõem essa conta sempre mudam de posição. Dados prévios de venda registradas até o dia 25 de junho mostram que o Hyundai HB20 é alçado ao posto de liderança entre os mais vendidos do mercado em 2024.

Revista Financeira_https://colunafinanceira.com.br/onix-deixa-hyundai-comendo-poeira-e-lidera-as-vendas-em-abril-seguido-pelo-creta-e-hb20/

Já o Onix ficou em segundo lugar apesar das dificuldades da General Motors em normalizar a produção do compacto no Rio Grande do Sul com 7.060 unidades vendidas. O quarto lugar ficou com o Polo que teve 6.959 unidades vendidas no período e um pouco mais atrás ficou o Fiat Argo com 6.126 unidades.

News Motor_https://newsmotor.com.br/argo-drive-cvt-por-r-76-mil-e-uma-opcao-mais-acessivel-para-pcd/

O SUV mais vendido é o Hyundai Creta fazendo dupla com o HB20 e vendeu 4.640 unidades e o Tracker teve 4.307 unidades em segundo lugar. O Nivus ganhou mais espaço e vendeu 3.888 unidades até o dia 25 de junho.

Fiat Strada Fiat/Divulgação

Olhando o segmento de picapes e comerciais leve a Strada levou a melhor com 6.230 unidades vendidas o que a deixaria na quinta posição no ranking geral e na liderança do segmento. A Toro ocupou a segunda posição com 4.052 unidades e a Hilux é a terceira colocada no ranking geral mas liderando segmento de picapes grandes com 3.258 unidades vendidas.

Publicidade

Dados gerais dos carros mais vendidos até 25/06

Automóveis

Publicidade

Hyundai HB20 - 8.659 unidades

Chevrolet Onix - 7.060 unidades

Publicidade

Volkswagen Polo - 6.959 unidades

Fiat Argo - 6.126 unidades

Fiat Mobi - 4.991 unidades

Chevrolet Onix Plus - 4.791 unidades

Hyundai Creta - 4.640 unidades

Chevrolet Tracker - 4.397 unidades

Volkswagen Nivus - 3.888 unidades

Nissan Kicks - 3.858 unidades

Volkswagen T-Cross - 3.829 unidades

Jeep Renegade - 3.411 unidades

Toyota Corolla Cross - 3.398 unidades

Honda HR-V - 3.354 unidades

Hyundai HB20S - 3.113 unidades

Fiat Cronos - 2.937 unidades

Jeep Compass - 2.903 unidades

Fiat Fastback - 2.787 unidades

Toyota Corolla - 2.512 unidades

Renault Kwid - 2.402 unidades

Comerciais leves

Fiat Strada - 6.230 unidades

Fiat Toro - 4.052 unidades

Toyota Hilux - 3.258 unidades

Ford Ranger - 2.455 unidades

Volkswagen Saveiro - 2.252 unidades

Chevrolet S10 - 1.832 unidades

Chevrolet Montana - 1.770 unidades

Ram Rampage - 1.528 unidades

Fiat Fiorino - 1.406 unidades

Nissan Frontier - 672 unidades





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.