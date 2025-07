Mercedes-Benz lança EQB 250+ no Brasil com 7 lugares SUV elétrico tem sistema de bateria aprimorado e vem do México para o Brasil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/07/2025 - 11h30 (Atualizado em 29/07/2025 - 11h30 ) twitter

A Mercedes-Benz anunciou o início das vendas no Brasil do EQB 250+, SUV elétrico de sete lugares que passa a ser importado do México. A nova versão traz melhorias em autonomia, sistema de recarga e tecnologias de assistência à condução. O preço sugerido é de R$ 399.900.

Mercedes EQB 250+ é SUV elétrico que chega ao país em agosto de 2026 Mercedes Benz Divulgação

A motorização é a mesma conhecida com um motor elétrico dianteiro do tipo síncrono (PSM), com potência de 190 cv e tração dianteira. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 8,9 segundos, com velocidade máxima limitada eletronicamente a 160 km/h.

Mercedes EQB 250+ é SUV elétrico que chega ao país em agosto de 2026 Mercedes Benz Divulgação

Bateria mais eficiente

O destaque da nova versão é a bateria de 70,5 kWh, instalada sob o piso do veículo, que garante autonomia de até 376 km segundo o padrão de testes do Inmetro e deve superar os 420km no ciclo urbano que equivale ao WLTP. A recarga pode ser feita com potência de até 11 kW em corrente alternada (AC) ou até 100 kW em carregadores de corrente contínua (DC) do tipo rápido. Uma melhoria é no tempo de garantia de 8 anos ou 160 mil km para a bateria de alta tensão.

‌



Mercedes EQB 250+ é SUV elétrico que chega ao país em agosto de 2026 Mercedes Benz Divulgação

EQB 250+: itens de série

Entre os equipamentos de série, o SUV elétrico EQB 250+ traz o sistema multimídia MBUX de nova geração, com tela digital de 10,25 polegadas, três estilos de visualização (clássico, esportivo e sutil) e três modos de exibição (navegação, assistência e serviço). Sem grandes novidades, o pacote inclui ainda assistentes de condução atualizados, como o novo Assistente Ativo de Manutenção de Faixa, que agora atua diretamente no volante ao invés do sistema de estabilidade.

‌



Mercedes EQB 250+ é SUV elétrico que chega ao país em agosto de 2026 Mercedes Benz Divulgação

A lista de equipamentos inclui câmera de ré, câmera frontal, carregador sem fio para celular, teto solar panorâmico, ar-condicionado digital de duas zonas, iluminação ambiente e bancos dianteiros com ajustes elétricos, memória e revestimento em material sintético Artico.

Mercedes EQB 250+ é SUV elétrico que chega ao país em agosto de 2026 Mercedes Benz Divulgação

O EQB 250+ também oferece três anos de manutenção preventiva incluída, garantia de fábrica de três anos e vem com carregador wallbox e pré-instalação para carregamento doméstico como itens de série.

‌



Principais equipamentos de série

Mercedes-Benz EQB 250+

Sistema KEYLESS-GO

Pacote Estacionamento com câmera de ré e assistente de estacionamento PARKTRONIC

Alarme Antifurto e Proteção URBAN GUARD

Pacote de iluminação interior

Assentos dianteiros conforto revestidos em ARTICO, elétricos e memória

Sistema MBUX

Ativação por voz “Hey Mercedes”

Duas telas de 10,25”

Sistema de Navegação

Carregamento sem fio para aparelhos celulares

Integração para Smartphones sem fio (Apple CarPlay/Android Auto)

Teto solar panorâmico

Retrovisores externos rebatível eletricamente e função antiofuscante no retrovisor interno

Ar-condicionado THERMOTRONIC 2 zonas

Faróis FULL LED com faróis altos adaptativos

Terceira fila de assentos

Assistente de distância ativa DISTRONIC

Assistente ativo de manutenção de faixa

Assistente ativo de ponto cego

