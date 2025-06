Navio com 700 carros elétricos e híbridos segue pegando fogo após uma semana Ao todo, navio transportava 3.048 veículos; autoridades dizem aguardar o controle do incêndio na embarcação Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/06/2025 - 12h00 (Atualizado em 12/06/2025 - 12h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ship Spotting/Reprodução

Um navio de grande porte que partiu da China com 3.000 veículos entre 700 híbridos e elétricos segue à deriva pegando fogo na altura da Ilha de Adak, no Alasca, Estados Unidos. O navio Morning Midas tem 600 pés, considerado de grande porte, e é operado pela Zodiac Maritime, empresa do Reino Unido. Após a evacuação do navio, as autoridades esperam que o fogo seja controlado para intervir no navio. Há um alto risco de explosão devido às baterias de lítio que são de difícil controle.

Ship Spotting/Reprodução

A tripulação de 22 pessoas foi resgatada por outro navio próximo sem incidentes mas o fogo até agora não foi controlado segundo a empresa apesar do sistema de controle de incêndio ter sido acionado de forma automática.

Ship Spotting/Reprodução

De acordo com a Zodiac, 3.048 veículos estão no navio sendo 70 elétricos e 681 híbridos. Foi a partir da área carregada com veículos eletrificados que o fogo se originou. Na indústria naval o carregamento de veículos com baterias de lítio é desafiador em caso de incêndio. A água salina não pode ser usada no combate ao fogo em função dos minerais. É preciso usar água dessalinizada, informam os bombeiros envolvidos na operação de resgate. O navio Morning Midas ainda não foi avaliado por uma perícia técnica. A embarcação saiu da China em maio e fez três paradas antes de iniciar a viagem até a América Central. O navio pode levar até 6.000 veículos e está em operação desde 2006. Em 2022, um incidente desse tipo ocorreu com o navio Felicity Ace que transportava 4.000 veículos de luxo incluindo Porsche, Bentley e Audi que ficaram destruídos.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.