Preço do combustível cai nas refinarias, mas redução não chega aos postos Queda chegou a apenas R$ 0,04 ao consumidor final Autos Carros|Marcos Camargo Jr 17/06/2025 - 12h01 (Atualizado em 17/06/2025 - 12h31 )

Ministério pede apoio a órgãos federais para que redução da Petrobras chegue aos consumidores finais Reprodução/RECORD

O preço dos combustíveis em todo o país até sofreu reduções significativas na Petrobras. No entanto, o valor caiu muito pouco nos postos de combustíveis, segundo o levantamento da ANP (Agência Nacional do Petróleo) divulgado no site da Petrobras.

Enquanto em janeiro o preço nas refinarias era de R$ 3,50, o último levantamento apontou que o valor fechou em R$ 3,27.

No entanto, em maio, o preço médio da gasolina no país que era de R$ 6,14 passou a R$ 6,10, uma redução de apenas R$ 0,04, enquanto nas refinarias a redução chegou a R$ 0,23.

Na última pesquisa disponível no site da Petrobras, o preço médio da gasolina até subiu: R$ 6,22. Em São Paulo, o preço médio está em R$ 6,08 por litro de gasolina, de acordo com a apuração.

O preço do combustível no país é composto pelos custos de extração e venda para as refinarias. No caso do preço paulista, as refinarias vendem o litro por R$ 2,08. Em seguida incidem os impostos federais (R$ 0,70) e estaduais (R$ 1,47). Há também uma parcela de etanol anidro, que corresponde a R$ 0,78. O restante são os custos de distribuição e venda, que resultam em R$ 1,05.

No dia a dia, o motorista sempre busca economia de combustível. Confira as dicas do R7-Autos Carros para economizar durante as viagens das férias de julho

Dirigir na estrada em velocidade constante

É o grande segredo para economizar. Evite acelerações prolongadas e freadas bruscas. Procure-se antecipar ao fluxo de trânsito e procure dirigir sempre em velocidade constante. Lembre-se que entre 100 e 110km/h é a certeza de economizar 20% mais do que acima dos 120km/h.

Fez uma parada? Acelere suavemente

Durante uma viagem ou após algum trecho de trânsito intenso retome a condução do veículo de forma gradual. Acelerando gradativamente, o motor e o câmbio vão se adequar ao desempenho esperado sem prejudicar o consumo do veículo.

Freepik/Reprodução

Calibre os pneus antes de pegar a estrada

Pneus gastos ou baixos ajudam a prejudicar o consumo que pode aumentar até 10%. Pare no primeiro posto de combustível o mais próximo de casa possível e calibre o pneu com a medida máxima. Utilize como referência o manual do fabricante.

Use o ar-condicionado

Pode parecer estranho, mas o ar-condicionado na estrada é mais econômico do que a janela aberta, o que prejudica a aerodinâmica do veículo. Use o ar-condicionado em temperatura média e feche os vidros, é claro.

