Quais serão os concorrentes do Ford Everest no Brasil? Ford/Divulgação

A Ford segue o dilema de trazer ou não o SUV grande Everest ao mercado brasileiro. Já lançado no país vizinho, a Argentina, o Everest tem motor 2.3 Ecoboost de 300cv e tração 4x4. A questão? Esse motor é alimentado a gasolina e não diesel como seus concorrentes.

Quais serão os concorrentes do Ford Everest no Brasil? Ford/Divulgação

O R7-Autos Carros já testou a novidade que se destaca pela potência e desempenho, silêncio e conforto acústico bem como os itens de série. Mas será que o Everest faria sucesso com motor a gasolina?

Novo Ford Everest Ford/Divulgação

O Ford Everest Titanium vem com motor 2.3 EcoBoost turbo à gasolina, tração 4×4 e transmissão automática de 10 marchas. Embora o público brasileiro espere pelo carro e pelo motor V6 3,0 litros da Ranger no Everest esse propulsor ainda não existe no SUV.

Novo Ford Everest Marcos Camargo Jr. 23.06.2025

‌



Por conta disso, apesar da expectativa o Everest não tem a motorização que é mais aceita no Brasil para esse tipo de veículo sem falar na produção da Tailândia que não teria condição de produzir.

Novo Ford Everest Ford/Divulgação

Quais seriam seus concorrentes no Brasil?

‌



O maior concorrente a ser batido seria o Toyota Hilux SW4. A versão 7 lugares da picape líder em vendas no país também puxa esse concorrido mercado e vende cerca de 1,3 mil unidades por mês. O motor é de 204 cv e 50,9 kgfm de torque, com câmbio automático de seis marchas e tração 4x4. Assim, o Everest seria mais potente porém movido a gasolina, algo que o brasileiro já rejeitou no passado.

Toyota/Divulgação Toyota/Divulgação

O SW4 recebeu na linha 2025 novos comandos por aplicativo, sistemas anti poluição para atender o Proconve e pequenas novidades pontuais sendo que o preço chega a R$ 437 mil.

‌



Chevrolet Trailblazer 2025 com novo visual e mais equipada (GM Divulgação)

O segundo concorrente seria o Chevrolet Trailblazer. Apesar da reestilização em 2024 e da alta de 22% nas vendas ano passado o Trailblazer não passa de 300 unidades emplacadas por mês. O motor é o 2.8 turbo diesel de 207 CV, tração 4x4 e câmbio automático de 8 marchas. O preço chega a 392 mil.

Mitsubishi Pajero Sport linha 2025 – Novas trilhas

O terceiro é o Mitsubishi Pajero Sport. Rival em número do Trailblazer vendeu 2.900 unidades em 2024 e seu preço alcança os R$ 415 mil. O motor é o conhecido MIVEC 2.4L turbo diesel Super Silence em alumínio com 190cv de potência e 43,9Kgf.m de torque.

