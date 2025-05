Chevrolet S10 e Trailblazer 2026 ficam mais equipadas: veja o que muda Visual não teve alterações mas itens de segurança chegam aos modelos de entrada Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/05/2025 - 14h56 (Atualizado em 29/05/2025 - 14h56 ) twitter

Chevrolet/Divulgação

A Chevrolet S10 e também o SUV Trailblazer 2026 agora recebem itens de segurança ADAs desde as configurações de entrada. A GM divulgou hoje um comunicando detalhando as alterações.

Chevrolet/Divulgação

A Chevrolet S10 nas opções WT AT, Z71 e LTZ passam a contar com sistema auxiliar de permanência em faixa, que já era negociado na versão topo de linha High Country. Além disso, a picape recebeu o alerta de tráfego cruzado traseiro, que antes estava disponível apenas nas configurações de cabine dupla.

Chevrolet/Divulgação

Em relação aos Alerta de Colisão Frontal e a Frenagem Automática de Emergência com detecção de pedestres passam a equipar todas as versões automáticas. Por sua vez, o alerta de ponto cego foi incorporado às versões WT e Z71.

Chevrolet/Divulgação

A Chevrolet S10 Z71 também conta com ar-condicionado digital e carregador de celular por indução, na parte frontal do console. Por fim, a picape ganhou o Branco Dunas nas opções cabine dupla.

Chevrolet/Divulgação Chevrolet/Divulgação

Já a Chevrolet Trailblazer 2026 conta com sistema auxiliar de permanência em faixa nas opções LT e High Country. Tanto a picape quanto o SUV têm tecnologias de redução de emissões, emitindo 84% a menos de gases nocivos, como o uso do Arla 32. Ademais, tanto a picape quanto o SUV são equipados com motor Duramax 2.8 litros de até 207 cv com transmissão automática de oito velocidades.

