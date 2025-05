Esperado no Brasil, Ford Everest é lançado na Argentina SUV de 7 lugares chega ao país vizinho por quase R$ 400 mil com motor 2.3 de 300cv a gasolina Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/05/2025 - 12h30 (Atualizado em 28/05/2025 - 12h45 ) twitter

Ford/Divulgação

A Ford anunciou em um evento no início dessa semana as vendas do Everest na Argentina. Foi exibido o modelo que hoje é fabricado na Tailândia e chegará ao mercado argentino em versão única Titanium pelo equivalente a 79.800.000 de pesos argentinos, ou R$ 390 mil em valores convertidos.

Ford/Divulgação

O R7-Autos Carros já havia conversado com executivos da Ford que diziam haver “espaço” para a chegada do Everest por aqui. O segmento dos SUVs de sete lugares e grande porte tem a liderança isolada do Toyota SW4 seguido de longe pelo Trailblazer da Chevrolet e pelo Mitsubishi Pajero Sport. Mas por hora teremos que esperar.

Ford/Divulgação

O Ford Everest Titanium vem com motor 2.3 EcoBoost turbo à gasolina, tração 4 × 4 e transmissão automática de 10 marchas. Embora o público brasileiro espere pelo carro e pelo motor V6 3,0 litros da Ranger no Everest esse propulsor ainda não existe no SUV.

Ford/Divulgação

O Everest é oferecido nas cores, Branco Oxford, Cinza Prata, Cinza Mercúrio e Preto Pantera, com garantia de 5 anos ou 150.000 quilômetros rodados.

‌



Produção argentina no futuro

A Ford tem um plano para aumentar a capacidade produtiva da picape Ranger e em um primeiro momento o Everest virá importado da Tailândia assim como a Ranger Raptor. Depois o plano é localizar a produção do SUV em General Pacheco para atender a América do Sul.

Ford/Divulgação

Recentemente uma unidade do Everest foi vista rodando em Salvador perto de um centro de desenvolvimento chamado Ford Park.

‌



Ford/Divulgação

O Ford Everest usa a base da Ranger. Visualmente a nova geração tem uma ampla grade frontal com a logomarca da empresa ao centro e faróis amplos no formato de “C”. Já a traseira tem um grande farol em peça única que sobrepõe a tampa do porta-malas. As rodas podem ser de 17, 18, 20 ou 21 polegadas a depender da versão, que por aqui pode ser oferecida na configuração topo de linha Platinum.

