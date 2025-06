Testamos o novo Ford Everest cotado para estrear no Brasil SUV de 7 lugares já é vendido no país vizinho por mas com motor 2.3 de 300cv a gasolina Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/06/2025 - 10h00 (Atualizado em 23/06/2025 - 10h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Novo Ford Everest Marcos Camargo Jr. 23.06.2025

O Ford Everest é um dos grandes lançamentos do ano no mercado vizinho da Argentina onde o segmento de picapes e utilitários é muito relevante. Em um evento exclusivo a Ford permitiu que um grupo de jornalistas do Brasil pudesse testar o Everest que hoje é fabricado na Tailândia e está à venda no país vizinho. Mas qual é a proposta do SUV de 7 lugares ?

Novo Ford Everest Marcos Camargo Jr. 23.06.2025

A Ford vem ganhando espaço com a Ranger em toda a América do Sul e é natural que a marca estude o lançamento do Everest no Brasil. Esse segmento dos SUvs de sete lugares e grande porte tem a liderança isolada do Toyota SW4 seguido de longe pelo Trailblazer da Chevrolet e pelo Mitsubishi Pajero Sport.

Novo Ford Everest Marcos Camargo Jr. 23.06.2025

Mas por hora teremos que esperar pois nada está confirmado. Ainda assim o fato da Ford permitir que um grupo de jornalistas teste o Everest e ouça suas opiniões é um indício de a marca está estudando a sério o lançamento do SUV por aqui.

‌



Motor do Everest

‌



O Ford Everest Titanium vem com motor 2.3 EcoBoost turbo à gasolina, tração 4×4 e transmissão automática de 10 marchas. Embora o público brasileiro espere pelo carro e pelo motor V6 3,0 litros da Ranger no Everest esse propulsor ainda não existe no SUV. É justamente neste ponto que ainda reside dúvida quanto ao SUV da Ranger. Nosso mercado é dominado por modelos turbodiesel e paira uma dúvida sobre a aceitação do Everest com um motor potente mas a gasolina.

Novo Ford Everest Ford/Divulgação

Linhas convencionais

‌



O carro que testamos na Argentina é o Ford Everest Titanium, versão topo de linha com sete lugares. No design, sem segredos, a semelhança é total com a Ranger e sua identidade externa. Na traseira, as lanternas são bem convencionais e as linhas bem como rodas e pneus de 20 polegadas conferem um porte mais altivo para o utilitário esportivo.

Novo Ford Everest Ford/Divulgação

Por dentro do Everest

Internamente estes elementos se repetem com linhas quadradas sugerindo robustez. A lista de itens de série é farta com teto solar panorâmico, porta-malas com abertura elétrica, bancos rebatíveis da terceira fila sob o piso do porta-malas (7 lugares com espaço adequado), faróis e lanternas full-LED, e modos de condução, multimídia de 12 polegadas, painel digital de 8 polegadas e controle de modos de condução (Normal, Eco, Tow/Haul, Slippery, Sand e Mud/Ruts) também são itens de série bem como seis airbags e pacote ADAS completo.

Novo Ford Everest Ford/Divulgação

Vem para o Brasil?

A Ford planeja lançar o Everest no Brasil? O R7-Autos Carros já havia conversado com executivos da Ford que diziam haver “espaço” para a chegada do Everest por aqui. Agora, neste contato mais “íntimo”, a Ford permitiu um teste bem longo para um carro que a princípio não está confirmado para o Brasil. Na Patagônia, testamos o Everest nas estradas, em pistas enlameadas, com pedras e até atravessando um pequeno riacho. Foram ao todo 4 horas ao volante do Everest.

Novo Ford Everest Marcos Camargo Jr. 23.06.2025

Na Argentina o Everest é oferecido nas cores Branco Oxford, Cinza Prata, Cinza Mercúrio e Preto Pantera com preço de 79,8 milhões de pesos, cerca de R$ 390 mil. O Ford Everest tem garantia de 5 anos ou 150.000 quilômetros rodados.

Produção argentina no futuro

A Ford tem um plano para aumentar a capacidade produtiva da picape Ranger e em um primeiro momento o Everest virá importado da Tailândia assim como a Ranger Raptor. Depois o plano é localizar a produção do SUV em General Pacheco para atender a América do Sul. Há dúvida se a Ford lançaria o Everest importado da Ásia agora para depois vender aqui a versão argentina e diesel.

Novo Ford Everest Ford/Divulgação

Recentemente uma unidade do Everest foi vista rodando em Salvador perto de um centro de desenvolvimento chamado Ford Park. Seja como for o espaço para o SUv de 7 lugares existe mas a dúvida é se o consumidor brasileiro compraria o Everest a gasolina agora sabendo que no futuro ele poderia ser diesel.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.