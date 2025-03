Renault 5 elétrico será “turbo” e customizável Modelo elétrico ficará acima do Renault 4 e terá tecnologias exclusivas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/03/2025 - 17h00 (Atualizado em 18/03/2025 - 17h00 ) twitter

Renault/Divulgação

O Renault 5 Turbo 3E será uma nova aposta da marca no mundo dos esportivos e eletrodos. A Renault diz que o 5 Turbo e Turbo 2 dos anos 1980 ganharam um legítimo sucessor.

Renault/Divulgação

Essa versão especial tem motor elétrico de 540 cv e 0 a 100 km/h em menos de 3,5 segundos, com estrutura do carro em carbono, sendo ao mesmo tempo personalizável de acordo com o desejo do cliente.

Renault/Divulgação

O Renault 5 elétrico tem uma relação mínima entre comprimento/largura de 2,01, o que o coloca na linha dos supercarros. Baseado em uma plataforma criada sob medida, o Renault 5 Turbo 3E se posiciona entre o Renault 5 E-Tech elétrico (compacto urbano) e o Alpine A290 (compacto esportivo).

Renault/Divulgação

Também há novidade como a Ampere, para a arquitetura eletrônica e de softwares, e a Mobilize, para a recarga bidirecional (V2L e V2G) e os serviços que permitem facilitar a vida dos clientes por meio da mobilidade elétrica: Mobilize Smart Charge, Mobilize Charge Pass e a função Plug & Charge.

‌



Plataforma 800V e motorização

‌



Assim como e Renault 5 E-Tech elétrico, o Renault 5 Turbo 3E foi desenvolvido com base em uma plataforma totalmente dedicada à arquitetura elétrica. O principal objetivo foi projetar o veículo mais leve, ágil e ágil possível. O motor elétrico é traseiro com 489,46 kgfm de torque.

‌



Renault/Divulgação

A bateria localizada embaixo do assoalho ajudou os engenheiros da Alpine responsáveis pela tunagem e suspensão, a aproveitar o centro de gravidade menor para atingir o máximo de agilidade. A superestrutura do veículo é produzida em carbono, material que entrega tanto resistência como leveza.

Incluindo a bateria de 70 kWh, o Renault 5 Turbo 3E tem um peso total de apenas 1.450 kg aproximadamente. Com sua motorização de 540 cv (2 x 200 kW), ele apresenta uma relação peso x potência de 2,7 kg/cv, semelhante à de supercarros, e tem velocidade máxima de 270 km/h.

Renault/Divulgação

De acordo com a Renault, a autonomia é superior a 400 km em estradas (ciclo WLTP misto pendente de homologação). A recarga completa da bateria em corrente alternada é feita em aproximadamente 8 horas, por meio de um carregador embarcado de 11 kW.

São necessários apenas 15 minutos para carregar de 15 a 80% da capacidade da bateria em carregadores com potência de 350 kW. Para as ultrapassagens, o volante conta com um botão que dispara um adicional de potência. Outro botão vai permitir ajustar a frenagem regenerativa em quatro níveis. Já as regulagens MULTI-SENSE vão oferecer quatro modos de condução: Regular, Snow, Sport e Race (que também inclui a função ‘drift assist’).

1980 exemplares

As concessionárias que participarem do programa de pré-venda também participarão do pré-financiamento, seguindo a estratégia de financiamento antecipado (‘upfront funding’). O Renault 5 Turbo 3E será comercializado em diferentes mercados-chave como Europa, Oriente Médio, Japão e Austrália, em 1.980 unidades, todas numeradas. Os clientes também terão a opção de escolher o número da placa no momento do pedido. O período de pré-venda se inicia nas próximas semanas e as primeiras entregas acontecem no decorrer de 2027.

