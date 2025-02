Royal Enfield lança Shotgun 650 Bobber tem a mecânica da Super Meteor 650cc que estreia a partir de R$ 33 mil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/02/2025 - 17h11 (Atualizado em 21/02/2025 - 17h52 ) twitter

Depois do lançamento da Meteor em 2024, a Royal Enfield lança no mercado brasilerio a Shotgun 650. Com perfil de pilotagem mais esportivo sem abrir mão do perfil vintage, a Shotgun 650 chega ao país com o característico visual clássico de linhas mais “limpas” e uma pilotagem mais baixa e com o corpo e os pés mais perto da motocicleta como nas motos do estilo bobber.

Royal Enfield/Divulgação

A Shotgun traz rodas aro 18 na frente e 17 na traseira e vem com o mesmo motor da Super Meteor: um motor bicilíndrico de 648 cm³ com 47 cv de potência e 5,3 kgfm de torque.

Royal Enfield/Divulgação

Entre os itens de série estão painel analógico com instrumentos digitais como trip, combustível, luzes espia e relógio. O pequeno mostrador colorido TFT tem o Tripper Navigation, que se conecta ao celular. O farol e a lanterna são em LED.

Royal Enfield/Divulgação

São quatro opções de cores na Royal Enfield Shotgun 650: Sheet Metal Gray (cinza), Stencil White (branco), Plasma Blue (azul) e Green Drill (verde). Há uma série de acessórios originais e também vestuário da marca à venda nas concessionárias.

‌



Os preços são os seguintes:

Sheet Metal Gray: R$ 33.990

Stencil White: R$ 34.990

Plasma Blue e Green Drill: R$ 34.490

