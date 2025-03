Teste com a RAM TRX: a picape que não será vendida no Brasil Mesmo que não seja vendida por aqui, a Stellantis trouxe algumas unidades para testes Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/03/2025 - 02h00 ) twitter

Marcos Camargo Jr. 24.03.2025

A Ram sempre ofereceu versões esportivas na linha da 1500 como a atual RHO. Mas hoje vamos falar de uma versão que já não está mais disponível no catálogo da marca e por isso não será lançada no Brasil: a TRX, abreviação de “T-REX” e sim é uma referência ao dinossauro associando a um perfil de força e potência. Mesmo que não seja vendida por aqui, a Stellantis trouxe algumas unidades para testes e também para algumas demonstrações em eventos. O R7-Autos Carros teve um contato de uma semana com a picape.

Na definição específica a Ram 1500 TRX é uma picape de luxo, esportiva e off-road, que combina potência, tecnologia e estilo. Além do perfil mais parrudo ela tem motor 6.2 V8 supercharged, que desenvolve 711 cv de potência e elevados 89,8 kgfm de torque derivado do Dodge Challenger Hellcat. O Câmbio Automático de 8 marchas e Tração 4×4 automática completam o conjunto.

Vomos para a Suspensão Independente com duplo triângulo sobrepostos na dianteira e eixo rígido na traseira. Há longo curso nas respostas e acelerador arisco e sensível. Para acessar há estribo retrátil com seus 30cv de altura do solo e rodas de 18 polegadas e pneus 365/65, e beadlocks, além é claro de freios a disco nas quatro rodas.

Por dentro o perfil de bom acabamento combina com a multimídia com 12 polegadas, com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Ha couro, metal, plástico e tudo bem encaixado e com estilo específico da TRX com emblema na tampa do console central e sobre o porta-luvas.

Mesmo sendo de uma geração já fora de linha a RAM TRX tem som Harman-Kardon, com 19 alto-falantes, controle de Cruzeiro adaptativo, frenagem automática e todo o pacote ADAS.

Só um detalhe: apesar da caçamba de 1200 litros a capacidade de carga é menor, de 594 litros para que a TRX não ultrapasse o peso máximo de 3,5 toneladas e não exija categoria C na habilitação. Ainda assim ela traciona 3,6 toneladas.

Com 0-100km/h na faixa dos cinco segundos a TRX acelera como um esportivo e esbanja estilo embora tenha consumo médio de 5km/l. Mas isso é um mero detalhe

Dimensões

* Comprimento: 591,6 cm

* Largura: 223,5 cm

* Altura: 205,4 cm

* Entre-eixos: 368,5 cm

* Peso: 2.880 kg

* Capacidade de carga: 594 kg

* Reboque: 3,67 toneladas

Interior destaques

* Volante com aquecimento

* Assentos anatômicos em couro preto

* Bancos com apoio lateral reforçado

* Bancos com ajuste elétrico

* Combinação de couro, Alcantara e fibra de carbono

* Multimídia de 12 polegadas

* Som Harman Kardon com 19 alto falantes

Equipamentos de série: Sistema Launch Control com Launch Assist, Faróis com DRL em LED integrados, Retrovisores externos, Luzes de freio em LED.

Não há mais chance da Stellantis vender a Ram TRX pois ela não existe. Em performance a marca oferece a RHO que pode um dia estrear por aqui. Mas ela não tem mais V8: usa um seis cilindros biturbo de 540cv. E isso também pode mudar já que a Stellantis está de olho na queda das vendas na ordem de 16% e pode ressuscitar o V8 a gasolina. Os fãs vão agradecer.

RAM TRX com V8 Supercharged e 700cv: não disponível para venda no Brasil. Mas um belo brinquedão 🤓!

