Triumph bate recorde de vendas com linha de 400cc no Brasil Em abril foram pouco mais de mil motocicletas faturadas no país até 24/07

A Triumph anunciou um número recorde de motocicletas vendidas no mercado com o lançamento da linha 400 cilindradas com a Scrambler 400X e a Speed 400. Em abril foram pouco mais de mil motocicletas faturadas no país até 24/07. Os números, porém, só foram divulgados no final desta semana.

“Este é um momento histórico para a Triumph, que dá continuidade à expansão e crescimento no Brasil, trazendo diversas novidades para o consumidor que vai de encontro ao recentemente lançado ‘Consórcio Triump’, programa exclusivo para as novas motocicletas de 400cc, que realizou no dia 23 de abril a assembleia inaugural das 999 cotas, todas vendidas - 16 contempladas, sendo 1 por sorteio”, disse a empresa.

Consórcio ampliado

A Triunph anunciou a abertura do segundo grupo do consórcio, com as mesmas condições do primeiro, com taxa de administração de 10% parcelas de R$349,00 para Speed 400 e R$399,00 para Scrambler 400X.

Triump T-SERIES: SPEED 400 e SCRAMBLER 400 X

A linha T-Series foi desenvolvida pela Triumph na sede mundial em Hinckley, no Reino Unido sendo produzida em Manaus, no Brasil. Com as linhas clássicas, a esportiva Speed e a Sceambler tem seu visual próprio e perfis para clientes distintos.

Com o sucesso da linha 400, a Triumph ampliou a pré venda para mais 1.000 unidades dos modelos Speed 400 (a partir de R$ 29.990,00) e Scrambler 400x (a partir de R$ 33.990,00). É o mesmo preço da primeira fase de pré venda já esgotada.





