Triumph lança nova geração da Tiger Sport 800 no Brasil Com 115 cv em novo motor três cilindros, esportiva estreia no mercado nacionais quatro meses após a apresentação na Europa Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/02/2025 - 20h06 (Atualizado em 03/02/2025 - 20h06 )

Apenas quatro meses após a apresentação da Triumph Tiger Sport 800 na Europa, a marca confirma a venda da novidade aqui no Brasil. A nova geração traz novo visual, novo motor mais potente e tecnologias inéditas de controle de tração. Ainda sem divulgar o preço, a Triumph divulgou em seu site as novidades do novo modelo e cadastra os interessados na nova Tiger Sport 800.

Entre as novidades estão o novo motor tricilíndrico de 800 cc com 115 cv de potência máxima a 10.750 rpm. Entre as novidades a marca diz que 90% do torque de 8,4kgfm de torque em rotações intermediárias.

A Triumph equipou a nova Tiger Sport 800 com suspensão Showa, freios Triumph e novidades como nova tela no painel, controle de modos de condução Triumph Shift Assist, freio ABS de curva otimizada e controle de tração de série.

A Tiger Sport 800 também vem equipada com luzes LED, display LCD multifuncional e painel TFT com navegação curva a curva e conectividade via Bluetooth, oferecendo uma experiência de pilotagem mais integrada e moderna.

Steve Sargent, diretor de produtos da Triumph, comentou: “Entendemos que nossos clientes são exigentes e buscam uma moto emocionante de pilotar, mas que também atenda às suas necessidades práticas. Desenvolvemos um pacote que combina potência suave com o equilíbrio ideal entre agilidade e estabilidade, além de uma altura de assento acessível e uma posição de pilotagem confortável, com opções de bagagem integradas, essenciais para quem procura uma moto completa nessa categoria.” Por enquanto os preços da Triumph Tiger Sport 800 não foram divulgados.

