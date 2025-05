Veja quando o Porsche 718 Cayman e Boxter sairão de linha Esportivos de dois lugares já estão com os dias contados mas nova geração não chegou Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/05/2025 - 13h25 (Atualizado em 26/05/2025 - 13h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Teste com o Porsche Cayman 718 GTS: o 2 lugares mais rápido do país Marcos Camargo Jr. 28.10.2024

A Porsche já havia confirmado que a linha do 718 (geração 982) deixaria de ser produzida e nesta semana, a própria marca confirmou: o pequeno 718 terá suas últimas unidades produzidas no mês de outubro.

Porsche 718 Spyder é a configuração mais jovial para condução mais esportiva Divulgação/Porsche

E a decisão não se deve a uma baixa aceitação dos modelos. Pelo contrário. Ano passado, mais de 23.000 unidades foram produzidas em Osnabrück, Alemanha, um crescimento importante nas vendas após o anúncio de que o 718 deixaria de ser feito. Embora a produção esteja concentrada na Alemanha, o Porsche 718 é vendido em outros mercados como os Estados Unidos. Este ano foram vendidas só 4.498 unidades, uma vez que o carro não está mais nos países da União Europeia.

Teste com o Porsche Cayman 718 GTS: o 2 lugares mais rápido do país Marcos Camargo Jr. 28.10.2024

Restarão apenas o Boxster RS Spyder e o Cayman GT4 RS, que tem produção limitada na Europa. O Porsche 718 será substituído por uma variante com motor elétrico mas ela ainda não foi lançada. A marca de Stuttgart admite que não irá eletrificar toda a linha e que, por enquanto, versões a combustão irão conviver com modelos eletrificados sejam híbridos ou elétricos.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.