Cobranças do Minha Casa, Minha Vida podem ser suspensas no RS Ministério das Cidades permite suspensão de até seis meses no pagamento das parcelas pelas famílias atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul

Jader Filho, ministro das Cidades (MATEUS BONOMI/Estadão Conteúdo - 10.04.2024)

O governo federal decidiu permitir a suspensão, por até seis meses, do pagamento das parcelas dos financiamentos de imóveis por meio do programa Minha Casa, Minha Vida ou do Pró-Cotista para famílias atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul.

O anúncio foi feito pelo Ministro das Cidades, Jader Filho, nesta segunda-feira (13).

“Vale para os financiamentos feitos pelas famílias de todas as faixas de renda com recursos do FGTS. Essa é uma medida para aliviar as pessoas que, neste momento, estão com suas rendas afetadas e comprometidas pela calamidade”, disse o ministro.

A suspensão da cobrança precisa ser solicitada pela própria família pelo telefone 0800 104 0104.

