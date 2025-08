Em jantar com Lula, governo oferece frente de reação de Moraes a sanções dos EUA Ministros de governo e do STF concordam que sanções contra Alexandre de Moraes têm caráter eminentemente político Blog da Farfan|Tainá FarfanOpens in new window 01/08/2025 - 08h47 (Atualizado em 01/08/2025 - 09h06 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Presidente Lula jantou com ministros do STF para discutir sanções e crise com os EUA.

Ministro Alexandre de Moraes recebeu apoio de Lula e considerou as sanções de caráter político.

Ele decidiu não entrar com ação individual antes de explorar opções políticas.

Moraes expressou desconfiança no modelo americano de relações internacionais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O presidente Lula recebe ministros do STF para um jantar no Palácio da Alvorada WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO — 31.07.2025

O presidente Lula jantou com seis dos onze ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira (31), no Palácio da Alvorada, para discutir as sanções aplicadas a ministros da Suprema Corte e a crise com os Estados Unidos.

O presidente expressou e enfatizou, especialmente, solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes, e tomou a frente da reação às sanções.

De acordo com relatos ao blog de participantes do jantar, foram apresentadas a Moraes as opções jurídicas disponíveis para o caso e os caminhos possíveis. Porém, neste momento, o ministro não deseja ingressar com uma ação individual antes de esgotar a fase política.

“O ministro Alexandre entende que as sanções aplicadas a ele de forma individual, embora baseadas na Lei Magnitsky, têm um caráter eminentemente político. Portanto, a reação inicial deve ser feita na esfera política, pelo governo brasileiro”, relatou um ministro, em reservado.

“Ele não confia no modelo americano de relação com outros países, pois a Justiça daquele país tende a reagir muito à opinião pública. Essas reações carecem de maior clareza”, completou.

Participaram do jantar o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Edson Fachin, além ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet.

