Em reunião ministerial, Lula atribui derrota na CPMI do INSS ao próprio governo Presidente também cobrou fidelidade dos ministros indicados pelos partidos do centrão, após críticas ao governo por parte dos presidentes da siglas Blog da Farfan|Tainá FarfanOpens in new window 26/08/2025 - 18h22 (Atualizado em 26/08/2025 - 18h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Presidente Lula durante reunião com os ministros WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO - 26.08.2025

O presidente Lula comentou na reunião ministerial desta terça-feira (26), no Palácio do Planalto, sobre a derrota sofrida na instalação da CPMI do INSS no Congresso Nacional, com a perda do comando da comissão, na última quarta-feira (20).

Segundo relatos, Lula “achou ruim o resultado” e afirmou não se queixar da oposição, que “fez o papel dela”, mas atribuiu a culpa da derrota às falhas na articulação do próprio governo.

O votação na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar os descontos ilegais de aposentados e pensionistas elegeu o senador Carlos Viana (Podemos-MG) como presidente da comissão, após uma articulação silenciosa da oposição, com apoio do centrão. Viana derrotou Omar Aziz (PSD-AM), aliado do governo e indicado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Lula ainda cobrou fidelidade aos ministros indicados pelos partidos do centrão, especialmente União Brasil e PP, e pediu que eles defendam o governo se quiserem continuar nas pastas. Ele ainda criticou os presidentes das siglas, Antônio Rueda (União) e Ciro Nogueira (PP), que têm feito ataques públicos ao presidente e ao governo.

‌



Na semana passada, os ministros do Esporte, André Fufuca (PP), e do Turismo, Celso Sabino (União), participaram de um evento de federação dos partidos e ficaram calados no palco durante discursos com críticas ao governo.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), também participou nesta segunda-feira (25) do evento de aniversário da sigla em que o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, sinalizou apoio à candidatura de Tarcísio de Freitas para a presidência da República em 2026.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.