Lula deve jantar nesta quarta-feira com os líderes da Câmara O encontro será na residência oficial do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos); PL da Anistia e reforma do IR estarão na pauta Blog da Farfan|Tainá FarfanOpens in new window 22/04/2025 - 19h04 (Atualizado em 22/04/2025 - 19h04 )

Motta e Lula, no evento que anunciou envio ao Congresso de lei que amplia a isenção do IR TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 18.03.2025

O presidente Lula deve ir até a residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), para um jantar com líderes nesta quarta-feira (23). O movimento tem como objetivo aproximar o chefe do Executivo dos parlamentares, em um momento sensível de popularidade e com pautas caras ao governo petista em tramitação no Legislativo.

De acordo com interlocutores do Palácio do Planalto, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffman, e outros deputados escolhidos por Motta também vão participar.

Lula deve aproveitar para tentar frear o movimento pelo avanço na tramitação do Projeto de Lei da Anistia aos acusados e condenados pela tentativa de golpe no dia 8 de janeiro de 2023. O PL conseguiu 262 assinaturas e protocolou um pedido de urgência na Câmara.

Outro assunto que deve ser discutido é o projeto de lei que aumenta a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. O governo pretende acelerar a tramitação da proposta, que precisa ser aprovada até setembro para valer para 2026. O relator, deputado Arthur Lira (PP-AL), pode ser convidado para participar do jantar.

O encontro será nos moldes do realizado com líderes do Senado na residência oficial do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), no dia 2 de abril.

