Lula deve mencionar políticas de Trump em discurso em Honduras nesta quarta-feira Presidente não deve citar o mandatário nem os EUA diretamente, mas fará menção ao momento e à agenda do americano Blog da Farfan|Tainá FarfanOpens in new window 07/04/2025 - 18h00 (Atualizado em 07/04/2025 - 18h07 )

Lula, durante participação no evento Brasil Dando a Volta por Cima, no último dia 3 Fábio Rodrigues - 3.abr.2025/Agência Brasil

O presidente Lula desembarca em Tegucigalpa, capital de Honduras, na noite desta terça-feira (8), para participar da 9ª Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, na quarta-feira (9).

O encontro acontece em um contexto de forte tensão na região, em meio ao endurecimento das políticas migratórias e ao anúncio de novas tarifas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

De acordo com interlocutores do Palácio do Planalto e do Itamaraty, o discurso de Lula na cúpula “deverá fazer menção ao momento em que vivemos e à agenda de Trump, sem mencioná-lo diretamente. Nem ele, nem os Estados Unidos”.

A pauta do encontro do bloco, que reúne os 33 países da América Latina e do Caribe, é discutir integração regional, combate às mudanças climáticas e segurança alimentar. Porém, ela foi definida antes de Trump anunciar as novas tarifas.

O Brasil irá propor ao bloco uma candidatura única da região, indicando uma mulher para a Secretaria-Geral da Organização das Nações Unidas.

Nunca houve uma liderança feminina nessa posição. O mandato do atual secretário-geral, o português António Guterres, termina no ano que vem.

A avaliação do Itamaraty é que, respeitando o princípio de rotatividade regional, caberia à América Latina e ao Caribe a indicação para o cargo.

Além de participar da Cúpula, Lula terá reuniões bilaterais com líderes da região e há expectativa sobre um possível encontro com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Porém, a presença dele no evento ainda não foi confirmada.





