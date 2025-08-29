Ministro do Turismo diz que permanece no cargo
Ao blog, ministro Celso Sabino afirmou continuar no cargo, apesar da pressão sofrida por parte da cúpula do União Brasil
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
O ministro do Turismo, Celso Sabino (União-PA), disse ao blog que permanece no cargo e que não há previsão de saída, mesmo com a pressão sofrida por parte da cúpula do União Brasil para que ele deixe a Esplanada.
Sabino participa nesta sexta-feira (29) de um evento relacionado à COP 30, o início da instalação da sinalização turística bilíngue na cidade de Belém. Ele afirmou que não houve conversa sobre sua saída.
A assessoria do presidente Lula confirmou que Sabino não foi demitido, nem pediu demissão do cargo.
O ministro tem tentado convencer o presidente do União Brasil, Antonio Rueda, a permitir a permanência no cargo do governo petista, mas o dirigente da sigla tem ameaçado Sabino de expulsão do partido.
A Executiva Nacional do União vai se reunir na próxima terça-feira (2) para discutir a situação do ministro e pretende impedir, formalmente, que filiados exerçam cargos no governo petista.
✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp