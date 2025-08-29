Ministro do Turismo diz que permanece no cargo Ao blog, ministro Celso Sabino afirmou continuar no cargo, apesar da pressão sofrida por parte da cúpula do União Brasil Blog da Farfan|Tainá FarfanOpens in new window 29/08/2025 - 14h44 (Atualizado em 29/08/2025 - 14h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O ministro do Turismo, Celso Sabino, declarou que permanece no cargo, sem previsão de saída.

Ele enfrenta pressão da cúpula do União Brasil para deixar o governo.

A assessoria do presidente Lula confirmou que Sabino não foi demitido.

A Executiva Nacional do União Brasil se reunirá para discutir a situação do ministro na próxima terça-feira. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O ministro Celso Sabino quer permanecer na Esplanada Roberto Castro/MTur - 18.06.2024

O ministro do Turismo, Celso Sabino (União-PA), disse ao blog que permanece no cargo e que não há previsão de saída, mesmo com a pressão sofrida por parte da cúpula do União Brasil para que ele deixe a Esplanada.

Sabino participa nesta sexta-feira (29) de um evento relacionado à COP 30, o início da instalação da sinalização turística bilíngue na cidade de Belém. Ele afirmou que não houve conversa sobre sua saída.

A assessoria do presidente Lula confirmou que Sabino não foi demitido, nem pediu demissão do cargo.

O ministro tem tentado convencer o presidente do União Brasil, Antonio Rueda, a permitir a permanência no cargo do governo petista, mas o dirigente da sigla tem ameaçado Sabino de expulsão do partido.

‌



A Executiva Nacional do União vai se reunir na próxima terça-feira (2) para discutir a situação do ministro e pretende impedir, formalmente, que filiados exerçam cargos no governo petista.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.