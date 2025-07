Quando se fecha uma porta, sempre se abrem janelas, diz presidente de comissão do Senado sobre mercados alternativos com tarifaço Presidente da comissão que irá aos EUA, senador Nelsinho Trad afirma que, dependendo do setor, outros países podem absorver o mercado impactado pelas tarifas de Donald Trump. Blog da Farfan|Tainá FarfanOpens in new window 18/07/2025 - 20h13 (Atualizado em 18/07/2025 - 20h13 ) twitter

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS), da Comissão de Relações Exteriores Geraldo Magela/Agência Senado

O presidente da Comissão Temporária Externa para interlocução sobre as relações econômicas bilaterais com os Estados Unidos, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), disse que outros países poderão absorver a produção prevista para ser exportada aos Estados Unidos, mas que deve ser impactada com a confirmação da nova tarifa de 50% a partir de 1º de agosto.

“Quando se fecha uma porta, sempre se abrem janelas. Então, caso não dê para fazer o comércio lá, vai ter lugar que vai querer”, afirmou Trad.

Ele reforçou, porém, que dependerá da realidade de cada setor. “O setor do agro tem uma mobilidade maior para renegociar alguns produtos não perecíveis com outros países. A questão da indústria, normalmente, o que se pede para ser enviado para lá são coisas pré-determinadas, pré-concebidas, que só servem para lá. Então, essa é uma questão que vai depender muito da negociação isolada desse ramo.”

A Comissão Temporária foi criada esta semana pelo Senado Federal para conduzir uma missão oficial a Washington (EUA) na última semana de julho. O objetivo é promover o diálogo direto com parlamentares norte-americanos, além de conquistar apoio para minimizar a crise e o impacto das tarifas.

Ao todo, oito senadores integram a comissão. Entre eles, Jacques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, e Rogério Carvalho (PT-SE), líder do PT. Também fazem parte ex-ministros de Jair Bolsonaro, como a líder do PP na Casa, Tereza Cristina (PP-MS), e o líder da oposição, Rogério Marinho (PL-RN). O presidente da comissão afirmou que os parlamentares contrários ao governo Lula estão compromissados com o mesmo objetivo, de resolver as tarifas.

“A questão da predominância de parlamentares ligados a centro-direita é justamente uma demonstração para o governo (dos Estados Unidos), que é de direita, de que nós estamos prontos para sentar numa mesa de diálogo, de diplomacia, para rever essa situação. Porque não adiantava a gente levar parlamentares de outro campo político, que poderia nem ter o papel de ser ouvido. As questões políticas e locais têm que ser apartadas da questão do comércio”, explicou Trad.

O senador reforçou que ainda não é possível calcular o real impacto das tarifas de Donald Trump. “As consequências de curto, de médio e de longo prazo são muito piores do que o horizonte já está mostrando para nós”, concluiu.

