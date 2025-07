Reunião entre Alckmin e governadores para discutir tarifaço é cancelada Encontro que seria nesta quarta (30) foi cancelado devido à ausência da maioria dos governadores, de acordo com o governador do DF Blog da Farfan|Tainá FarfanOpens in new window 29/07/2025 - 18h25 (Atualizado em 29/07/2025 - 18h34 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A reunião programada entre Alckmin e governadores foi cancelada devido à ausência da maioria deles.

O encontro tinha como objetivo discutir os impactos da tarifação dos EUA a produtos brasileiros.

Vários governadores optaram por enviar representantes, como seus vices, em vez de comparecer.

Governadores de direita demonstraram desinteresse na reunião, considerando que favoreceria politicamente o governo Lula. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Alckmin teria encontro para discutir tarifaço de Trump Cadu Gomes/VPR - 22.07.2025

A reunião dos governadores com o vice-presidente, Geraldo Alckmin, que seria na manhã desta quarta-feira (30), foi cancelada. O encontro seria para discutir os impactos do tarifaço dos Estados Unidos a produtos brasileiros e as possíveis medidas de contingência.

O presidente do Fórum dos Governadores e governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), disse ao blog que “a maioria tinha compromissos agendados e não conseguiu confirmar presença”.

Vários governadores informaram que não iriam participar, como Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Romeu Zema (Novo-MG), Cláudio Castro (PL-RJ) e Raquel Lyra (PSD-PE). Eles enviariam seus vices como representantes dos estados.

Nos bastidores, governadores de direita já não enxergavam o encontro com bons olhos, por avaliarem que teria um peso político favorável ao governo Lula.

