'Trump não quer negociar', avalia Itamaraty sobre cancelamento de reunião entre Haddad e Bessent Suspensão da conversa entre ministro e secretário norte-americano é 'mais uma demonstração' sobre a indisposição da Casa Branca em negociar, dizem interlocutores Blog da Farfan|Tainá FarfanOpens in new window 11/08/2025 - 18h57 (Atualizado em 11/08/2025 - 19h00 )

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Reprodução/Record News - 07.08.25

Interlocutores do Itamaraty afirmaram ao blog que o cancelamento da reunião pelo secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que aconteceria na próxima quarta-feira (13), é “mais uma demonstração de que Trump não quer negociar”.

Oficialmente, Bessent alegou problemas de agenda. A conversa, que seria por telefone, era enxergada como um passo inicial para abertura de um canal de comunicação com os Estados Unidos e um possível encontro presencial.

Ainda de acordo com fontes do Itamaraty, o trabalho pelo diálogo continua, “mas, hoje, a situação é essa. Enquanto Trump não quiser, vai ser difícil”.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, associou o cancelamento da reunião às ações contrárias da oposição bolsonarista junto ao governo dos Estados Unidos.

