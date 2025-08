Bolsonaro estava em casa quando a Polícia Federal chegou Ex-presidente teve novo celular apreendido durante decretação de prisão domiciliar Blog do Nolasco|Thiago NolascoOpens in new window 04/08/2025 - 18h27 (Atualizado em 04/08/2025 - 18h35 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Ex-presidente Jair Bolsonaro estava em casa durante busca da Polícia Federal.

Agentes chegaram ao condomínio em Brasília pouco antes das 17h.

Ministro Alexandre de Moraes decretou prisão domiciliar e apreendeu novo celular de Bolsonaro.

Visitas ao ex-presidente estão proibidas após a decisão do STF. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Agentes chegaram ao condomínio onde Bolsonaro mora pouco antes das 17h DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO

O ex-presidente Jair Bolsonaro estava em casa no momento em que agentes da Polícia Federal cumpriram nova ordem de busca e apreensão contra ele.

Fontes relataram ao blog que os agentes chegaram ao condomínio onde Bolsonaro mora, em Brasília, pouco antes das 17h desta segunda-feira (4).

Além da decretação da prisão domiciliar, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a proibição de visitas e a apreensão de mais um aparelho celular do ex-presidente. Bolsonaro havia comprado o novo telefone após a decisão de Moraes que determinou o uso de tornozeleira eletrônica.

