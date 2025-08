Atos pró-Bolsonaro mostram bandeiras dos EUA e citam apoio a Trump Manifestantes também se colocaram em defesa da anistia aos envolvidos no 8/1; Bolsonaro não participa Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 03/08/2025 - 12h34 (Atualizado em 03/08/2025 - 13h26 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Apoiadores de Jair Bolsonaro realizam atos pró-Bolsonaro, levando bandeiras dos EUA e exaltando Donald Trump.

Protestos ocorrem em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, com cartazes pedindo apoio a Trump e anistia aos envolvidos no 8 de janeiro.

Bolsonaro não participa dos atos devido a restrições legais, enquanto seus filhos, Flávio e Eduardo Bolsonaro, se manifestam.

Eduardo critica Alexandre de Moraes e expressa preocupações sobre sua segurança no Brasil, justificando sua permanência nos EUA. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Apoiadores de Bolsonaro em SP exaltaram Trump, dos EUA, durante atos neste domingo Guilherme Mendes/RECORD - 03.08.2025

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que participam de atos a favor do político neste domingo (3), levaram bandeiras dos Estados Unidos e exaltaram o presidente do país, Donald Trump.

A movimentação ocorreu em ao menos três protestos, em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo. As ações na Avenida Paulista contaram com cartazes ligados a Trump. Entre os dizeres, estão placas que pedem socorro e outras que fazem agradecimento.

Cartazes em defesa de Trump marcaram atos pró-Bolsonaro neste domingo Guilherme Mendes/RECORD

No caso do Rio de Janeiro, a citação a Trump foi indicada pelo próprio palanque, com fala do secretário de Envelhecimento Saudável do Rio de Janeiro, Alexandre Isquierdo. O representante pediu para que o público “fizesse barulho” para Trump, além de afirmar que o presidente dos EUA “é bravo”.

Uma faixa com os dizeres “BolsoTrump” e “TrumNaro” também fez parte do carro de som no Rio de Janeiro. Enquanto manifestantes levaram cartazes de agradecimento ao norte-americano, pelas ações ligadas ao Brasil. A ação de manifestantes também foi reproduzida em Brasília, com apoio às restrições econômicas impostas por Trump contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

‌



🇧🇷🇺🇸 Brazilians are taking to the streets to demand the impeachment of Supreme Court Justice Alexandre de Moraes.



They are thanking @realDonaldTrump, @SenMarcoRubio, and @SecScottBessent for applying OFAC sanctions under the Magnitsky Act for human rights violations. pic.twitter.com/cVrSknNWXr — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) August 3, 2025

O republicano, que comanda os EUA, aplicou penalidades contra Moraes dentro da lei Magnitsky. Trump também definiu aumento da taxação de produtos brasileiros exportados, em penalidade que será iniciada na próxima quarta-feira (6). Entre as justificativas, o político citou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o que chamou de “caças às bruxas”, na justiça brasileira.

Pela previsão de impactos econômicos ao país, alcançando diferentes setores, o apoio a Trump tem dividido aliados de Bolsonaro, principalmente dentro do âmbito político. Em outra frente, os protestos também pediram pela anistia aos envolvidos nos atos extremistas de 8 de Janeiro.

‌



Ex-presidente não vai aos atos

Bolsonaro não participa dos ações deste domingo. A ausência foi justificada pelas restrições preventivas impostas por Moraes, que proibiu o ex-presidente de sair de casa aos fins de semana.

Filhos do político, por sua vez, participaram dos atos. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi ao protesto fluminense e afirmou que o Brasil “quer liberdade” e pediu pelo fim de “perseguição”.

‌



O Brasil quer liberdade! Chega de tanta perseguição!#BrasilNaRua



COPACABANA- RJ pic.twitter.com/2tBu3fnTUC — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) August 3, 2025

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos, fez uma participação remota em uma manifestação de Belo Horizonte. Durante discurso, o político criticou Alexandre de Moraes e justificou a continuidade no exterior pelo receio de ser preso.

“Estou com minhas contas bloqueadas no Brasil, minha esposa, que nada a ver com política, também está sofrendo na mão do Moraes. Se eu estivesse no Brasil, eu estaria preso igual aos nossos colegas do 8 de Janeiro”, disse.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, por sua vez, está em viagem a Belém e participou de manifestação na capital paraense.

