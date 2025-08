‘Destruiu a nossa democracia’, diz Flávio Bolsonaro sobre Moraes Após visitar pai em Brasília, senador participou de ato em Copacabana Brasília|Do R7 03/08/2025 - 16h23 (Atualizado em 03/08/2025 - 16h28 ) twitter

No Rio, Flávio Bolsonaro participou de ato em apoio ao pai Lula Marques/Agência Brasil/Arquivo

Neste domingo (3), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes em ato de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

A apoiadores, na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, Flávio disse que Moraes se colocou acima das leis e da Constituição e violou a soberania e democracia brasileira.

Após visitar o pai, Jair Bolsonaro, neste sábado (2), que cumpre medidas restritivas, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica, em Brasília, ele disse que saiu do encontro energizado.

“Saí de lá ainda mais cheio de coragem, ainda mais disposto a lutar pelo Brasil, ainda mais disposto a fazer o impeachment daquele que destruiu a nossa democracia, chamado Alexandre de Moraes”, disse.

‌



Flávio citou a recente sanção imposta ao ministro pelos Estados Unidos, a Lei Magnitsky.

“Não somos apenas nós que falamos de Alexandre, é a maior democracia do mundo que o sancionou como o grande violador de direitos humanos”, destacou.

‌



Mais de 60 cidades brasileiras, em todas as regiões, receberam atos de aliados e apoiadores de Bolsonaro neste domingo.

O ex-presidente é réu no processo que apura se houve tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A ação penal no STF é relatada por Alexandre de Moraes.

