Alexandre de Moraes determina prisão domiciliar de Jair Bolsonaro Descumprimento reiterado de medidas cautelares leva STF a restringir visitas, comunicação e acesso às redes sociais do ex-presidente Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 04/08/2025 - 18h15 (Atualizado em 04/08/2025 - 19h13 )

RESUMO DA NOTÍCIA Alexandre de Moraes impõe prisão domiciliar a Jair Bolsonaro por descumprimento de medidas cautelares.

Novas restrições incluem veto total a visitas e proibição de comunicação com investigados.

Bolsonaro violou regras ao discursar em transmissões de aliados, desconsiderando advertências do STF.

Moraes alerta que futuras violações podem resultar em prisão preventiva imediata. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Bolsonaro teria descumprido medidas cautelares por uso de rede social Edilson Rodrigues/Agência Senado - 17.07.2025

O ministro Alexandre de Moraes determinou, nesta segunda-feira (4), a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, diante de repetidas violações das determinações judiciais impostas pelo STF (Supremo Tribunal Federal). O ministro aplicou medidas mais severas.

A decisão aponta conduta “deliberada e consciente” do ex-presidente para obstruir investigações, coagir autoridades e desrespeitar a Justiça.

Entre as novas restrições estão o veto total a visitas — exceto advogados constituídos —, proibição de celulares, gravações e qualquer forma de comunicação com embaixadores ou demais investigados.

Moraes reiterou que qualquer nova violação resultará no decreto imediato da prisão preventiva, conforme prevê o Código de Processo Penal.

O processo em curso, PET 14129, investiga crimes como coação no andamento de processos, obstrução de investigações sobre organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Primeiras medidas cautelares

As primeiras medidas cautelares, impostas em julho, incluíam tornozeleira eletrônica, recolhimento noturno e aos fins de semana, e proibição de acesso a embaixadas e de uso de redes sociais.

Apesar das determinações, Bolsonaro foi citado em transmissões feitas por aliados, como os parlamentares Flávio Bolsonaro e Nikolas Ferreira, nas quais discursou contra o STF, mencionou apoio internacional e defendeu manifestações com teor político.

Tais episódios ocorreram após advertências claras de que entrevistas, discursos ou vídeos veiculados por terceiros também configurariam descumprimento.

O ministro Moraes classificou as ações como “continuação de práticas ilícitas” e destacou o uso de conteúdo pré-produzido para incitar apoiadores, pressionar instituições e estimular intervenção externa em assuntos internos, afrontando diretamente a soberania nacional.

No despacho, o magistrado frisou que a Justiça brasileira “não é tola” e alertou: “O réu que desrespeita medidas cautelares deve sofrer as consequências legais”.

