Aliado da nossa saúde, o sono precisar ser levado muito a sério

Dormir bem não é luxo, é necessidade vital — e essa é a proposta do nosso chá de hoje, um chá de camomila, símbolo de calma e descanso. Uma boa noite de sono, de pelo menos oito horas, é essencial para a saúde física, mental, metabólica e cognitiva.



Durante o sono, nosso corpo se recupera, o cérebro organiza memórias, e até o sistema imunológico se fortalece. Mas para que esse descanso seja realmente reparador, é importante adotar um ritual: dormir e acordar sempre no mesmo horário, evitar telas e estimulantes à noite e manter um ambiente escuro e silencioso.



Caso o sono não venha mesmo com esses cuidados, vale investigar condições como insônia, apneia ou síndrome das pernas inquietas — situações que merecem acompanhamento médico. Lembre-se: quem dorme bem, vive melhor. Então, que tal cuidar do seu sono com o carinho que ele merece?







Ilana Trombka é diretora-geral do Senado Federal desde 2015. Mestre em Comunicação Social e graduada em Relações Públicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), também tem especialização em Direito Legislativo pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). Ainda é doutora em Administração de Empresas pela EAESP-FGV. Foi finalista do Prêmio Viva 2018 e vencedora de duas edições do Prêmio Opinião Pública (POP).