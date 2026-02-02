Ócio não é preguiça: por que parar pode ser o segredo das grandes ideias

Em mais uma edição do videoblog Chá de Ideias, Ilana Trombka convida o público para uma pausa reflexiva ao redor de um chá de lavanda e propõe uma reflexão atual: a importância do ócio criativo.



Inspirada no conceito do sociólogo italiano Domenico de Masi, ela explica que o ócio não tem relação com preguiça ou procrastinação, mas com momentos de descanso mental capazes de estimular a criatividade, a inovação e novas conexões de ideias.



Ilana destaca que o ócio criativo pode surgir tanto nas férias quanto em pequenas pausas do dia a dia, como caminhadas, leituras leves ou momentos de silêncio, e cita exemplos históricos — de Arquimedes a Einstein — para mostrar que grandes ideias nascem quando a mente desacelera. O episódio também provoca empresas e organizações a repensarem rotinas de trabalho, buscando mais produtividade, mas também mais bem-estar e felicidade.



Mande ideias de assuntos aqui ( https://www.instagram.com/ilana_trombka/ ) e aqui ( https://www.linkedin.com/in/ilana-trombka-phd-4a1a34189/ ).



Ilana Trombka é diretora-geral do Senado Federal desde 2015. Mestre em Comunicação Social e graduada em Relações Públicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), também tem especialização em Direito Legislativo pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). Ainda é doutora em Administração de Empresas pela EAESP-FGV. Foi finalista do Prêmio Viva 2018 e vencedora de duas edições do Prêmio Opinião Pública (POP).