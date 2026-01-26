O chá amargo da memória para que o Holocausto nunca se repita

Janeiro se despede, a rotina retorna e o Chá de Ideias chega com um tema nada leve. Nesta edição, Ilana Trombka prepara um simbólico chá de boldo para falar sobre o Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto, lembrado em 27 de janeiro, data da libertação do campo de Auschwitz. O episódio propõe uma reflexão sobre genocídio, regimes totalitários e intolerância, destacando por que recordar o passado permanece essencial para evitar novas tragédias e reafirmar valores como humanidade, respeito e paz.



Ilana Trombka é diretora-geral do Senado Federal desde 2015. Mestre em Comunicação Social e graduada em Relações Públicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), também tem especialização em Direito Legislativo pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). Ainda é doutora em Administração de Empresas pela EAESP-FGV. Foi finalista do Prêmio Viva 2018 e vencedora de duas edições do Prêmio Opinião Pública (POP).