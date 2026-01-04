Logo R7.com
Braille: o código do toque que garante leitura, cidadania e autonomia

Em nova edição do Chá de Ideias, Ilana Trombka explica por que o sistema Braille segue essencial para a alfabetização, a inclusão e o acesso à informação

Chá de Ideias|Do R7

Em clima de conversa acolhedora, a apresentadora Ilana Trombka convida o público para mais uma edição do Chá de Ideias, desta vez dedicada ao Sistema Braille, método universal de leitura e escrita tátil celebrado no Dia Mundial do Braille, em 4 de janeiro.

Ao longo do programa, Ilana apresenta a história do código criado por Louis Braille, explica como a combinação de seis pontos permite a leitura em qualquer idioma e reforça a importância do sistema para a alfabetização de pessoas cegas e com baixa visão, mesmo em tempos de avanço tecnológico.

A edição também destaca o papel pioneiro do Senado Federal, responsável pela maior gráfica braille pública do país, e reforça a defesa da pluralidade, da diversidade e da acessibilidade como valores centrais para 2026.

Mande ideias de assuntos aqui (https://www.instagram.com/ilana_trombka/) e aqui (https://www.linkedin.com/in/ilana-trombka-phd-4a1a34189/).

Ilana Trombka é diretora-geral do Senado Federal desde 2015. Mestre em Comunicação Social e graduada em Relações Públicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), também tem especialização em Direito Legislativo pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). Ainda é doutora em Administração de Empresas pela EAESP-FGV. Foi finalista do Prêmio Viva 2018 e vencedora de duas edições do Prêmio Opinião Pública (POP).

