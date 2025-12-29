Fim de ano? Um brinde ao tempo, às tradições e aos recomeços
Chá de Ideias mistura história, costumes e reflexão pessoal, com um convite a entrar em 2026 com mais cuidado consigo mesmo
Em mais uma edição do Chá de Ideias, Ilana Trombka convida o público a sentar à mesa, servir um chá de boldo e refletir sobre o tempo, os rituais de fim de ano e os recomeços. A apresentadora percorre a história do calendário, explica a origem do Ano Novo em 1º de janeiro, comenta tradições brasileiras ligadas à virada, aborda a chamada “dezembrite” — a melancolia típica do período — e propõe uma pausa para olhar para dentro. Entre história, cultura e afeto, o episódio encerra com um convite simbólico: brindar à paz, à paixão e ao cuidado pessoal, reforçando a continuidade do projeto em 2026.
Mande ideias de assuntos aqui (https://www.instagram.com/ilana_trombka/) e aqui (https://www.linkedin.com/in/ilana-trombka-phd-4a1a34189/).
Ilana Trombka é diretora-geral do Senado Federal desde 2015. Mestre em Comunicação Social e graduada em Relações Públicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), também tem especialização em Direito Legislativo pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). Ainda é doutora em Administração de Empresas pela EAESP-FGV. Foi finalista do Prêmio Viva 2018 e vencedora de duas edições do Prêmio Opinião Pública (POP).
