Até quando suportar a violência contra a mulher? Crime exige ação coletiva urgente

Nesta edição do videoblog Chá de Ideias, dados do Anuário da Segurança Pública revelam um cenário devastador: o feminicídio atingiu o maior patamar desde 2015, com quase 100 mulheres assassinadas em 2024 — 64% delas negras, a maioria morta por companheiros ou ex-companheiros.



A cada 15 segundos, uma mulher sofre agressão no país, muitas vezes dentro do próprio lar. O episódio propõe reflexão durante o Agosto Lilás, mês dedicado ao combate à violência doméstica, e reforça a importância da educação para a cultura da paz, da responsabilização social e da criação de redes de apoio efetivas.



O enfrentamento dessa realidade exige não só políticas públicas consistentes, mas também um posicionamento firme de toda a sociedade contra o machismo estrutural, raiz dessa violência.