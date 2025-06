Entre o quentão e o protesto: as festas juninas que dançam e denunciam

Junho é mês de festa no Brasil, especialmente no Nordeste, com os tradicionais festejos juninos de Caruaru e Campina Grande, que movimentam mais de R$ 7 bilhões. Além da culinária típica — como pamonha, canjica e arroz doce —, a temporada é marcada por música, dança e pelas coloridas quadrilhas. Este ano, a quadrilha alagoana Amanhecer do Sertão se destaca ao usar o espetáculo para abordar a violência contra a mulher, mostrando como a cultura popular também pode ser espaço de reflexão social.



Ilana Trombka é diretora-geral do Senado Federal desde 2015. Mestre em Comunicação Social e graduada em Relações Públicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), também tem especialização em Direito Legislativo pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). Ainda é doutora em Administração de Empresas pela EAESP-FGV. Foi finalista do Prêmio Viva 2018 e vencedora de duas edições do Prêmio Opinião Pública (POP).