Está na hora de aprender mais sobre a diversidade e união dos países de língua portuguesa

Mais uma edição do videoblog Chá de Ideias, de Ilana Trombka, destacou a presença do português no mundo e a diversidade dos países que integram a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).



Ao apresentar o chá verde de Gurué, típico de Moçambique, Ilana relatou sua experiência em encontro internacional da lusofonia e lembrou que cerca de 300 milhões de pessoas falam português em quatro continentes.



Ela ressaltou diferenças entre os países, como expectativa de vida e índices de desenvolvimento humano, mas também as semelhanças culturais que aproximam Brasil e África, sobretudo na musicalidade, na culinária e na hospitalidade. “É incrível como a gente se sente em casa num país africano”, afirmou.



Ilana Trombka é diretora-geral do Senado Federal desde 2015. Mestre em Comunicação Social e graduada em Relações Públicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), também tem especialização em Direito Legislativo pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). Ainda é doutora em Administração de Empresas pela EAESP-FGV. Foi finalista do Prêmio Viva 2018 e vencedora de duas edições do Prêmio Opinião Pública (POP).