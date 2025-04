O machismo no mercado de trabalho ainda faz mulheres ganharem menos que os homens

A Lei da Igualdade Salarial entrou em vigor em 2023, mas isso não significa que, de uma hora para outra, homens e mulheres no mesmo cargo começassem a ganhar o mesmo.Uma pesquisa recentemente divulgada pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério das Mulheres mostrou que a diferença salarial continua. E que ela é de quase 21%. "E por que isso acontece? Só há um motivo para isso chamado machismo, o machismo no mercado de trabalho", diz Ilana Trombka.



Mande ideias de assuntos aqui ( https://www.instagram.com/ilana_trombka/ ) e aqui ( https://www.linkedin.com/in/ilana-trombka-phd-4a1a34189/ ).



Ilana Trombka é diretora-geral do Senado Federal desde 2015. Mestre em Comunicação Social e graduada em Relações Públicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), também tem especialização em Direito Legislativo pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). Ainda, é doutora em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas. Foi finalista do Prêmio Viva 2018 e vencedora de duas edições do Prêmio Opinião Pública (POP).