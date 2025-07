Quando a maternidade vira ativo: o que empresas ganham ao acolher mães

Hoje é dia de refletir sobre como empresas lidam com gestação e maternidade, destacando boas práticas de inclusão e valorização da mulher que se torna mãe. Enquanto alguns casos mostram falhas graves, outras organizações oferecem programas de apoio, incluindo licença estendida, creches e flexibilização da jornada. A maternidade, além de ser uma vivência transformadora, desenvolve habilidades valiosas como empatia, resiliência, gestão do tempo e conflitos, que enriquecem o ambiente profissional e contribuem para melhores decisões organizacionais.



Mande ideias de assuntos aqui ( https://www.instagram.com/ilana_trombka/ ) e aqui ( https://www.linkedin.com/in/ilana-trombka-phd-4a1a34189/ ).



Ilana Trombka é diretora-geral do Senado Federal desde 2015. Mestre em Comunicação Social e graduada em Relações Públicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), também tem especialização em Direito Legislativo pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). Ainda é doutora em Administração de Empresas pela EAESP-FGV. Foi finalista do Prêmio Viva 2018 e vencedora de duas edições do Prêmio Opinião Pública (POP).