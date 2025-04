Um chá para entender machosfera, incel e tudo o mais que faz os homens matarem

Você sabe o que é machosfera? Incel? Misoginia? Pois está na hora de conhecer mais a respeito, com uma boa xícara de chá de hortelã para ficar concentrado no assunto. Todos esses termos estão relacionados ao modo como homens enxergam o mundo e tentam culpar as mulheres por todos os problemas. E, infelizmente, isso começa a pegar desde a adolescência, cada vez mais cedo.



Mande ideias de assuntos aqui ( https://www.instagram.com/ilana_trombka/ ) e aqui ( https://www.linkedin.com/in/ilana-trombka-phd-4a1a34189/ ).



Ilana Trombka é diretora-geral do Senado Federal desde 2015. Mestre em Comunicação Social e graduada em Relações Públicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), também tem especialização em Direito Legislativo pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). Ainda, é doutora em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas. Foi finalista do Prêmio Viva 2018 e vencedora de duas edições do Prêmio Opinião Pública (POP).