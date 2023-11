Falha na governança da Petrobras na análise da indicação de Jean Paul Prates é alvo do MPF Salvador Dahan, então diretor de Governança da Petrobras, fingiu que não viu que Jean era senador e da estrutura decisória do PT em troca de ser reconduzido

Christina Lemos | Do R7

Jean Paul Prates: envolvimento político e aprovação que contraria o estatuto da empresa Pedro França/Agência Senado

Jean Paul Prates foi aprovado para a Petrobras em contrariedade ao estatuto que veda integrante da estrutura de partido político. Jean fez campanha para o candidato ao Senado do PDT (Carlos Eduardo), pois era seu primeiro suplente.

Como prêmio de consolação, por não ter sido eleito como suplente e pelos serviços prestados na campanha da governadora Fátima Bezerra, foi indicado para a presidência da Petrobras.

Salvador Dahan, então diretor de Governança da Petrobras, devia ter apontado isso, mas como acreditou que Jean Paul ia trabalhar pela sua recondução junto com os minoritários, preferiu não apontar os impedimentos de Jean Paul.

Os minoritários tentaram forçar Jean a cumprir o acordo no Comitê de Pessoas da Empresa, mas Jean não cumpriu sua palavra e acabou sendo escolhido Mário Spinelli para seu lugar.

A interpretação descabida de que ao ser candidato e fazer campanha para a governadora e para o candidato ao Senado não participou de campanha eleitoral nunca convenceu técnicos da Petrobras familiarizados com a questão.

A vista grossa de Salvador Dahan, por ter feito esse acordo com Jean, o queimou no mercado como um inimigo da governança e da conformidade pela obviedade de que Jean estava impedido. Ele não conseguiu se recolocar no mercado em cargo equivalente. Spinelli foi escolhido para sua posição.