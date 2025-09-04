Abono salarial ainda não foi sacado por 99 mil trabalhadores; restam R$ 114 milhões O calendário de pagamento terminou em 15 de agosto, mas o dinheiro fica disponível até o dia 29 de dezembro Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 04/09/2025 - 17h29 (Atualizado em 04/09/2025 - 17h32 ) twitter

Calendário do abono salarial é escalonado pelo mês de aniversário ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 20.03.2025

O Ministério do Trabalho e Emprego informou nesta quinta-feira (4) que 99.012 trabalhadores ainda não realizaram o saque do abono salarial, referente ao ano-base de 2023. São R$ 114,3 milhões disponíveis para serem resgatados.

O calendário de pagamentos terminou em 15 de agosto, mas os valores pendentes de saque ficam disponíveis até 29 de dezembro, na Caixa e no Banco do Brasil.

Segundo a pasta, os servidores públicos que tiveram atraso no pagamento referente ao ano-base de 2023 receberão o benefício em 15 de outubro.

A partir de 5 de outubro, os trabalhadores poderão consultar o valor e a instituição bancária responsável pelo pagamento por meio da Carteira de Trabalho Digital ou do portal GOV.BR .

O abono salarial é pago a profissionais da iniciativa privada (PIS) e a servidores públicos (Pasep) que trabalharam formalmente por, no mínimo, 30 dias no ano-base de 2023, com uma remuneração de até dois salários mínimos (R$ 2.640,00 - valor referente ao ano de 2023).

Até o momento, 24.708.366 trabalhadores já receberam o benefício, somando R$ 29,1 bilhões.

Calendário de 2025

Nascidos em janeiro - 17/02

Nascidos em fevereiro - 17/03

Nascidos em março e abril - 15/04

Nascidos em maio e junho - 15/05

Nascidos em julho e agosto - 16/06

Nascidos em setembro e outubro - 15/07

Nascidos em novembro e dezembro - 15/08

Quem tem direito

Tem direito ao abono salarial os trabalhadores que atendem aos seguintes critérios:

Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, contados da data do primeiro vínculo.

Ter recebido, de empregadores que contribuem para o PIS ou para o Pasep, até dois salários mínimos de remuneração mensal no período trabalhado.

Ter exercido atividade remunerada, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base de 2023.

Ter os dados informados pelo empregador corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou no eSocial.

Como consultar

Para consultar o abono salarial pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, o trabalhador deve atualizá-lo primeiro.

Acessar a aba “Benefícios”

Selecionar “Abono Salarial”

Clicar em “Pagamentos” para verificar o valor, a data e o banco de recebimento.

A consulta também pode ser feita pelo portal gov.br

Pelo telefone 158, com atendimento gratuito das 7h às 22h, de segunda a sábado, exceto feriados nacionais.

Outra opção é comparecer a uma unidade das Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego no estado.

Pagamento

Para quem recebe o PIS, o pagamento é realizado por crédito em conta-corrente, conta poupança ou digital pelo aplicativo Caixa Tem.

Para o trabalhador não correntista é realizado o pagamento em canais como agência, lotéricas e autoatendimento oferecidos pela Caixa.

No caso do Pasep, o Banco do Brasil faz o pagamento por meio de crédito em conta bancária, transferência via TED, via Pix ou presencial nas agências de atendimento.

Para realização do saque em agência, servidores poderão apresentar documento de identificação nas versões física ou digital.

