Abono salarial PIS/Pasep é pago a quase 2 milhões nesta segunda; veja quem recebe Valor repassado neste mês chega a R$ 2,34 bilhões; cerca de 25,8 milhões de trabalhadores devem receber em 2025 Conta em Dia|Ana Vinhas 17/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/03/2025 - 02h00 )

Abono salarial tem orçamento de R$ 30,7 bilhões ITACI BATISTA/ESTADÃO CONTEÚDO - 13.03.2013

O abono salarial PIS/Pasep 2025, referente ao ano-base 2023, é pago nesta segunda-feira (17) a 1,97 milhão de trabalhadores. O pagamento é feito de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento do beneficiário (veja calendário abaixo). Neste mês, recebem os nascidos em fevereiro. O valor total desse lote chega a R$ 2,34 bilhões.

Do total, 1,7 milhão de trabalhadores são de empresas privadas com direito ao PIS, por meio da Caixa Econômica Federal, e outros 266.760 servidores públicos com direito ao Pasep, pagos pelo Banco do Brasil, serão beneficiados.

Tem direito quem trabalhou com carteira assinada no ano de 2023 por pelo menos um mês e recebeu até dois salários mínimos. O valor do benefício varia entre R$ 127,00 e R$ 1.518,00, conforme o número de meses trabalhados em 2023.

Valores do PIS/Pasep

1 mês trabalhado – R$ 127

2 meses trabalhados – R$ 253

3 meses trabalhados – R$ 379,5

4 meses trabalhados – R$ 506

5 meses trabalhados – R$ 632,5

6 meses trabalhados – R$ 759

7 meses trabalhados – R$ 885,5

8 meses trabalhados – R$ 1.012,00

9 meses trabalhados – R$ 1.138,50

10 meses trabalhados – R$ 1.265,00

11 meses trabalhados – R$ 1.391,50

12 meses trabalhados – R$ 1.518,00

Consulta

As informações podem ser consultadas na Carteira de Trabalho Digital, no portal gov.br, na Central de Atendimento Alô Trabalho (telefone 158) e nas unidades das Superintendências Regionais do Trabalho.

A estimativa é que cerca de 25,8 milhões de trabalhadores recebam o benefício neste, totalizando R$ 30,7 bilhões.

Os valores estarão disponíveis para saque até o encerramento do calendário, em 29 de dezembro de 2025. Em 2024, foram liberados R$ 27 bilhões para o pagamento do benefício.

O abono salarial é pago a profissionais da iniciativa privada (PIS) e a servidores públicos (Pasep) que trabalharam formalmente por, no mínimo, 30 dias no ano-base de 2023, com uma remuneração de até dois salários mínimos (R$ 2.640,00 - valor referente ao ano de 2023).

Para receber o abono salarial, o trabalhador deve ter sido informado pelo empregador na Rais até o dia 15 de maio de 2024 e no eSocial até o dia 19 de agosto de 2024. Trabalhadores cujos empregadores tenham prestado as informações após essas datas receberão o benefício no próximo exercício.

Calendário

Nascidos em janeiro - 17/02

Nascidos em fevereiro - 17/03

Nascidos em março e abril - 15/04

Nascidos em maio e junho - 15/05

Nascidos em julho e agosto - 16/06

Nascidos em setembro e outubro - 15/07

Nascidos em novembro e dezembro - 15/08

Quem tem direito

Quem recebeu remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base de 2023

Está cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos

Exerceu atividade remunerada para pessoa jurídica, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração

Tem os dados informados pelo empregador (pessoa jurídica) corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (Rais)/eSocial.

Como consultar

Para consultar o abono salarial no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital

Atualizar o aplicativo

Acessar a aba “Benefícios”

Selecionar “Abono Salarial”

Clicar em “Pagamentos”

Verificar o valor, a data e o banco de recebimento

Pagamento

Para quem recebe o PIS, o pagamento é realizado por crédito em conta-corrente, conta poupança ou digital pelo aplicativo Caixa Tem.

Para o trabalhador não correntista será realizado o pagamento em canais como agência, lotéricas e autoatendimento oferecidos pela Caixa.

No caso do Pasep, o Banco do Brasil faz o pagamento por meio de crédito em conta bancária, transferência via TED, via Pix ou presencial nas agências de atendimento.ria, por meio de PIX, transferência via TED ou, ainda, de forma presencial nas agências de atendimento.

