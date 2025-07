Adesão para reembolso dos descontos indevidos do INSS já chega a quase 600 mil Aposentados e pensionistas que tiveram descontos associativos não autorizados entre 2020 e 2025 começam a receber o ressarcimento quinta-feira (24) Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 18/07/2025 - 16h39 (Atualizado em 18/07/2025 - 16h41 ) twitter

Aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos entre 2020 e 2025 começarão a receber o ressarcimento a partir do dia 24 de julho LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 16.07.2025

Mais de 582 mil aposentados e pensionistas já aderiram ao acordo de ressarcimento dos descontos sem autorizações feitos por associações e entidades nos benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). O prazo começou há uma semana, no dia 11.

O número representa 30,4% do total de beneficiários aptos a assinar a adesão, cerca de 1,9 milhão de pessoas em todo o país.

O pagamento começará em 24 de julho, com depósitos diários para 100 mil pessoas a cada dia, diretamente na conta do beneficiário.

Será feito de forma integral, corrigido pela inflação, diretamente na conta onde o aposentado ou pensionista recebe o benefício. Quem aderiu primeiro vai receber primeiro.

‌



Também já é possível consultar o extrato pelo Meu INSS ou pelas agências dos Correios, para saber o valor a receber.

A consulta ao extrato de pagamento pode ser feita pelo site e aplicativo Meu INSS. Para isso, basta acessar e colocar a senha do gov.br, clicar em consultar descontos de entidades associativas e extrato de pagamento, para checar o valor.

‌



Contestar e aderir

As contestações dos descontos não autorizados em seus benefícios, entre março de 2020 e março de 2025, já passam de 4 milhões.

É preciso fazer a contestação para depois aderir ao acordo de ressarcimento. As duas coisas são feitas por meio do Meu INSS ou presencialmente, pelas agências dos Correios. O telefone 135 não faz adesão, apenas a contestação.

‌



A adesão não exige envio de documentos e permite que os beneficiários que sofreram descontos indevidos entre março de 2020 e março de 2025 recebam o valor de volta sem precisar entrar na Justiça, por via administrativa.

Os dados revelam forte adesão em todo o território nacional, com destaque para São Paulo (114.599 adesões), Minas Gerais (57.318), Bahia (55.786) e Rio de Janeiro (55.080). Estados como Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Rio Grande do Sul apresentam índices de adesão superiores a 31%.

Quem pode aderir?

Estão aptos a aderir ao acordo os beneficiários que contestaram os descontos indevidos e não receberam resposta da entidade após 15 dias úteis.

A adesão é gratuita e, antes de assinar o acordo, os aposentados e pensionistas podem consultar o valor que têm a receber. A adesão pode ser feita exclusivamente pelos seguintes canais:

Aplicativo Meu INSS (pelo site ou app)

(pelo site ou app) Agências dos Correios em mais de 5 mil municípios

A Central 135 está disponível para consultas e contestações, mas não realiza adesão ao acordo.

Como aceitar o acordo pelo aplicativo Meu INSS?

Acesse o aplicativo Meu INSS com CPF e senha.

Vá até “Consultar Pedidos” e clique em “Cumprir Exigência” em cada pedido (se houver mais de um).

Role a tela até o último comentário, leia com atenção e, no campo “Aceito receber”, selecione “Sim”.

Clique em “Enviar” e pronto. Depois é só aguardar o pagamento

Ainda dá tempo de fazer a contestação?

Os canais de atendimento para consulta e contestação dos descontos feitos pelas entidades seguem abertos e ficarão disponíveis até, pelo menos, 14 de novembro de 2025. Esse prazo pode ser prorrogado, se houver necessidade.

