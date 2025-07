Ministro da Previdência explica como receber ressarcimento após fraude no INSS; veja Wolney Queiroz informou que beneficiário que solicitar reembolso até 21 de julho receberá valores a partir de três dias úteis Economia|Do R7, em Brasília 15/07/2025 - 16h09 (Atualizado em 15/07/2025 - 16h09 ) twitter

Pagamento começará no dia 24 de julho Joédson Alves/Agência Brasil

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, ressaltou nesta terça-feira (15), que os aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos de seus benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já podem solicitar o ressarcimento dos valores.

A adesão ao acordo proposto pelo governo federal pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências dos Correios em todo o país.

De acordo com o chefe da pasta, quem solicitar o reembolso até a próxima segunda-feira (21), receberá os valores a partir do dia 24 de julho.

RESUMO DA NOTÍCIA Ministro Wolney Queiroz anunciou que aposentados e pensionistas com descontos indevidos no INSS podem solicitar ressarcimento.

Reembolso deve ser solicitado até 21 de julho, com pagamentos iniciando em 24 de julho.

A solicitação pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências dos Correios.

Contestações de descontos indevidos podem ser registradas até 14 de novembro de 2025. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Como solicitar o ressarcimento

O beneficiário pode consultar o valor que tem direito a receber, tanto pelo aplicativo ou site Meu INSS quanto em uma agência dos Correios.

‌



Pelo aplicativo Meu INSS

Acesse o aplicativo Meu INSS com seu CPF e senha.

Vá até “Consultar Pedidos” e clique em “Cumprir Exigência” em cada pedido (se houver mais de um).

Role a tela até o último comentário, leia com atenção e, no campo “Aceito receber”, selecione “Sim”.

Clique em “Enviar” e pronto. Depois é só aguardar o pagamento.

A adesão é gratuita e não exige o envio de documentos.

Pelos Correios

O atendimento presencial é para pessoas com dificuldade em usar celular, computador ou internet.

Pode ser solicitado nas agências dos Correios em todo o país.

Basta ir a uma agência e pedir para ser atendido.

Segundo o ministro, a devolução dos valores seguirá a ordem cronológica da adesão ao acordo, ou seja, aqueles que aderirem primeiro ao acordo vão receber primeiro.

O valor será pago em parcela única, automaticamente na conta onde você já recebe seu benefício previdenciário.

‌



Contestações ainda podem ser feitas

Os canais para registrar contestações de descontos indevidos seguem abertos até, pelo menos, 14 de novembro de 2025.

Após o registro da reclamação, a entidade tem até 15 dias úteis para responder. Se não houver manifestação, o sistema abrirá automaticamente a possibilidade de adesão ao acordo.

Como contestar

Aplicativo Meu INSS

Central de Atendimento 135

Agências dos Correios, presentes em mais de 5 mil unidades em todo o país

